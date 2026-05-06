Nakon stravične saobraćajne nesreće koja se dogodila na magistralnom putu Novi Pazar–Raška, u mestu Piloreti, a u kojoj su život izgubile četiri osobe, oglasila se i Opšta bolnica Novi Pazar sa novim informacijama o stanju povređenih.

Kako je saopšteno iz ove zdravstvene ustanove, u bolnicu su tokom noći dovezene tri teško povređene osobe sa povredama opasnim po život dobijenih u saobraćajnoj nesreći.

- Nakon teške saobraćajne nesreće koja se noćas dogodila na putu Novi Pazar–Raška, u OB Novi Pazar dovezeno je troje povređenih u veoma teškom stanju, sa povredama opasnim po život - navodi se u saopštenju Opšte bolnice.

Uprkos naporima lekara i multidisciplinarnih timova, jedna od povređenih osoba podlegla je povredama tokom noći, čime je broj stradalih porastao na četiri.

Iz bolnice dodaju da je stanje jednog od povređenih i dalje veoma ozbiljno i da se nalazi u šok sobi intenzivne nege Opšte bolnice Novi Pazar, gde lekari kontinuirano prate njegovo stanje.

Drugi teško povređeni pacijent, nakon saniranja povreda i stabilizacije opšteg stanja, hitno je upućen na vaskularnu hirurgiju Urgentnog centra UKC Srbije u Beogradu.

Podsetimo, tinejdžer Kristijan B. (19) stradao je sinoć u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu Novi Pazar - Raška, kada je, kako se sumnja, "golfom" preticao kolonu vozila i izazvao čeoni sudar. On je u trenutku saobraćajne nesreće vozio sa probnom vozačkom dozvolom.

Osim njega u saobraćajnoj nesreći nastradale su još tri osobe iz drugog vozila, muž, žena i njen brat, dok je četvrta osoba iz istog automobila teško povređena. Suvozač osumnjičenog Kristijana takođe je zadobio teške telesne povrede.

Prema nezvaničnim informacijama, do nesreće je došlo kada su se direktno sudarili automobili marke "golf 7" novopazarskih tablica i "opel astra" iz Raške.

Navodno, vozač golfa krećući se iz pravca Novog Pazara prema Raški, pokušao je da pretekne više vozila.

Prema prvim informacijama, do sudara je došlo kada je vozač "golfa" (19) krenuo da pretiče kolonu vozila i direktno se sudario sa "opel astrom".

Tom prilikom je, prema rečima svedoka, prešao u suprotnu kolovoznu traku i direktno se sudario sa vozilom "opel astra" koje je dolazilo iz pravca Raške.

Zbog siline udara oba vozila su potpuno uništena, a delovi automobila bili su rasuti svuda po magistralnom putu.

Ispituju se sve okolnosti stravične nesreće

Na licu mesta intervenisali su pripadnici policije, Hitne pomoći i vatrogasno-spasilačkih jedinica koje su uz pomoć specijalne opreme izvlačile unesrećene iz smrskanih automobila.

