Astrolozi im predviđaju sjajan mesec:

Rak

Rakovi, ovog meseca ste izuzetno srećni i zbog toga privlačite obilje u privatnom životu. Pun Mesec 1. maja pada u Škorpiji, odnosno u vašoj petoj kući ljubavi. Ovo može biti idealno vreme za upoznavanje novih prijatelja i romantičnih partnera ili za provođenje vremena s nekim posebnim.

Zatim sledi Mlad Mesec u Biku 16. maja, koji podržava vaše Sunce u jedanaestoj kući. Očekujte prijatna druženja s prijateljima ili umrežavanje koje može doneti koristi na više nivoa.

Jupiter, planeta sreće i dobitaka, ostaće u vašem znaku do 30. juna. Jupiter prolazi kroz vaš znak samo jednom u 12 godina, pa je važno to maksimalno iskoristiti i učvrstiti svoju sigurnost dok prolazi kroz vašu prvu kuću.

Sunce i Merkur prolaze kroz Bika, odnosno vašu jedanaestu kuću koja vlada nadama, prijateljima i željama, pa možete očekivati više komunikacije i umrežavanja koje bi se moglo pozitivno odraziti na neočekivane načine.

Takođe 18. maja, Venera napušta Blizance (vašu dvanaestu kuću završetaka) i ulazi u Raka, odnosno vašu prvu kuću. To znači da se dve najpovoljnije planete nalaze u vašoj prvoj kući koja predstavlja vas lično! Kada Venera jednom godišnje uđe u vaš znak, to može predstavljati najbolje razdoblje godine.

Ne događa se često da i Jupiter i Venera tranzitiraju kroz Raka istovremeno. Kada Venera uđe u vaš znak, možete izgledati i osećati se najbolje. Konjunkcija Venere i Jupitera pomaže vam da privučete druge kroz estetiku i unapredite svoj izgled.

Blizanci

Blizanci, Pun Mesec u Škorpiji 1. maja pada u vašu šestu kuću posla i zdravlja. Možda ćete započeti novi režim zdravlja ili će se završiti neki poslovni projekat.

Mlad Mesec u Biku pada u vašu dvanaestu kuću završetaka, koja upravlja podsvešću. Sada je vreme da se suočite s negativnom energijom i lošim navikama koje želite da promenite. Zbog toga je maj odličan mesec za vas, posebno kada je reč o finansijskom obilju.

Jupiter ovog meseca tranzitira vašu drugu kuću novca, pomažući vam da privučete obilje i sreću kroz finansije. Kada Jupiter prolazi kroz ovu kuću, dolazi do povećanja novca i resursa. Od 1. do 18. maja, Venera je takođe u Blizancima, pa se dve najpovoljnije planete nalaze u vašoj drugoj kući prihoda. Ovo je najbolje vreme u godini za povećanje bogatstva, povišicu ili druge finansijske dobitke.

maja Sunce ulazi u vaš znak, čime počinje vaš rođendanski period — srećan rođendan, Blizanci! Kada Sunce prolazi kroz vaš znak, osećate se energičnije i više kao svoji. Ovo je uglavnom vrlo prijatan period za vas, zato uživajte.

Mars, Saturn i Neptun su ovog meseca u Ovnu i prolaze kroz vašu jedanaestu kuću prijatelja, nada i želja. Očekujte više druženja, umrežavanja i društvenog života. Ovan je vrlo kompatibilan znak za vas i može doneti sreću. Krajem meseca dolazi period stabilnosti — radite na stvaranju sigurnosti za budućnost.

Devica

U pokretu ste i kroz putovanja, odmore i vreme provedeno s porodicom privlačite sreću. Pun Mesec 1. maja pada u vašu treću kuću (Škorpija), koja se odnosi na ideje, kratka putovanja i blisku rodbinu. Nakon toga sledi Mlad Mesec u Biku u vašoj devetoj kući — možda ćete planirati dalje obrazovanje ili putovanje.

Tokom prve polovine meseca, i Sunce i Merkur su u Biku, znaku koji vam veoma odgovara, i prolaze kroz vašu devetu kuću. Ova kuća upravlja putovanjima, obrazovanjem i pogledom na svet. Očekujte veću znatiželju i želju za učenjem novih stvari, uključujući putovanja.

Sunce ulazi u Blizance 21. maja, a Merkur 17. maja, prelazeći u vašu desetu kuću karijere. Gde god Sunce zasija, tu stavlja fokus — u ovom slučaju na vašu karijeru. Očekujte da ćete se više isticati na poslu i voditi brojne razgovore o karijeri.

Jupiter tranzitira kroz vašu jedanaestu kuću i donosi povoljan uticaj. Ova kuća upravlja prijateljima, grupama i zajednicom, pa imate veliku šansu da ostvarite svoje želje. 19. maja Venera se pridružuje Jupiteru u Raku, stavljajući dve najpovoljnije planete u vašu jedanaestu kuću. Tada možete doživeti sreću kroz prijatelje ili grupe.

Ribe

Maj je srećan mesec za vas, Ribe, posebno kada su u pitanju ljubav, prijatelji i deca.

Jupiter prolazi kroz vašu petu kuću, koja upravlja svim tim oblastima, a 19. maja Venera napušta vašu četvrtu kuću doma i porodice i ulazi u petu kuću, gde će ostati do 12. juna. Ovo se ne događa često — i neće se ponoviti naredne 24 godine!

Ako imate partnera, ovo može biti izuzetno vreme za jačanje vaše veze, a možete očekivati i više druženja i izlazaka. Ako nemate partnera, sada je pravo vreme da ga pronađete. Ako želite decu, ovo može biti srećan mesec za to. Peta kuća takođe vlada spekulacijama, ali to ne znači da treba da preterujete u kazinu.

Sunce je u Biku do 21. maja, a Merkur je u istom znaku od 3. do 17. maja. Bik je opušten i veoma kompatibilan znak za vas, i ovog meseca prolazi kroz vašu treću kuću, čineći komunikaciju i kratka putovanja veoma važnim.

Pun Mesec ovog meseca pada 1. maja u Škorpiji, što stvara lep trigon sa vašim Suncem. Ovo je idealno vreme za putovanje ili dalje obrazovanje. To ne mora biti formalno učenje — može biti i nešto jednostavno poput čitanja knjige koja vas zanima, ali će podstaći vaš um i radoznalost o svetu, baš kao i Merkur u istoj kući.

Mlad Mesec pada u Biku sredinom meseca, stavljajući fokus na komunikaciju. Možda ćete tada otići na kraće putovanje ili provesti kvalitetno vreme sa užom porodicom, što ovaj period čini jednim od najsrećnijih i najpozitivnijih u godini, piše Your tango.