Ako pripadate nekom od sledećih znakova, „bićete osoba kojoj će svi zavideti“, objasnila je Far u jednom videu. Do kraja 2026, ovi znakovi će doživeti „toliko novca koji im dolazi sam od sebe i ljubavni život o kakvom su samo sanjali“.

Ribe

Nakon nekoliko godina intenzivne transformacije, Ribe, vaš život postaje neverovatno dobar, kaže Far. Drugu polovinu 2026. smatrajte svojom „erom osvete“. Vaša osveta je emocionalno distanciranje - i to pogađa jače od bilo čega što biste mogli reći.

Zbog toga što Saturn, planeta koja vlada ograničenjima i restrikcijama, konačno napušta vaš znak, očekujte ogroman energetski preporod. Od fizičke transformacije do oslobađanja od ljudi koji su vam naudili, izjednačićete stvari i postati uspešniji nego što ste ikada sanjali.

Blizanci

Blizanci, poslednje tri godine su verovatno bile iscrpljujući rolerkoster. Od stagnacije do tuđih besmislica — svega vam je već preko glave. Ipak, kroz sve to ste naučili da ne zaslužuju svi pristup vama, vašim idejama i vašem umu, objašnjava Far.

Život postaje neverovatno dobar kada to znanje iskoristite da postavite jasne granice. Kako Far kaže: „Promenili ste svoje standarde, energiju i način komunikacije — i to se vidi. Ne morate ništa da dokazujete, jer vaše mogućnosti i pažnja govore same za sebe.“

Strelac

Od 2023. godine verovatno imate osećaj kao da vam se tlo pod nogama ruši. Prema Far, „izgubili ste mnogo ljudi koji su vam bili kao porodica“. Bilo da je reč o pravoj porodici ili prijateljima, prošli ste kroz veliku transformaciju — ali sada je vreme da ponovo živite „po svojim pravilima“.

Dugo je trajalo, ali sada je trenutak da zakoračite u sreću. Od izlaska iz stagnacije do obilja za koje ste naporno radili — sve što ste želeli počinje da se ostvaruje i vi to osećate, Strelče!

Devica

U poslednje dve godine ulagali ste sebe u druge. I iako se možda sada osećate iscrpljeno, očekujte da vam se sve što ste dali vrati — i to desetostruko. Kako Far kaže: „Ljudi koji su vas uzimali zdravo za gotovo gledaće kako napredujete bez njih.“

Dakle, ako vam je u prošlosti učinjena nepravda, ne brinite. Vaša najveća „osveta“ je da postanete toliko ispunjeni i uspešni da vas više niko ne može iskoristiti. Ovo posebno važi za vaš ljubavni život i odnose, piše Your Tango.