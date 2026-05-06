Prema rečima filmskih i tv kritičara, ove mini-serije posebno vredi gledati više puta.

Jedan dan (2024)

Ema Morli i Dekster Mejhju se upoznaju 15. jula, u noći njihove univerzitetske diplome, a serija ih zatim prati kroz isti datum tokom nekoliko godina. Njihova veza prolazi kroz prijateljstvo, ljubav, propuštene prilike i pogrešan tajming. Kada znate kuda njihova priča vodi, svaki odloženi razgovor i svako neizrečeno osećanje postaje mnogo bolnije. Drugo gledanje stoga više nije samo romantično, već i podsetnik na krhkost vremena.

Kletva kuće na brdu (2018)

Porodica Krejn se nosi sa traumama svog vremena u ukletoj kući, kroz dve vremenske linije. Prvo gledanje donosi snažne horor scene, ali drugo otkriva koliko su detalji pažljivo povezani. Skriveni duhovi u pozadini su lakše uočljivi, a sudbine braće i sestara daju scenama iz detinjstva novu težinu. Horor se tako pretvara u emotivnu priču o porodičnom bolu i gubitku.

Damin gambit (2020)

Bet Harmon je čudo od deteta koje se probija u svetu profesionalnog šaha, dok se istovremeno bori sa zavisnošću, usamljenošću i traumama iz detinjstva. Prvo gledanje najviše privlači zbog njenih pobeda, ali drugo otkriva šta se dešava između njih. Zatim u prvi plan dolaze hotelske sobe, izolacija i ljudi koji pokušavaju da joj priđu. Njen najveći protivnik nije samo osoba iza šahovske table, već i njena sopstvena nesposobnost da pusti druge u svoj život.

Ponoćna misa (2021)

Rajli Flin se vraća na izolovano ostrvo Kroket, gde dolazak harizmatičnog sveštenika pokreće neobične događaje i verski žar. Kada se istina o ocu Pavlu i „čudima“ ostrva sazna, serija postaje više tragedija nego misterija nakon ponovnog gledanja. Svaka propoved i razgovor o veri dobijaju na težini. Strah ne dolazi samo od čudovišta, već i od činjenice da ljudi počinju da užas doživljavaju kao spasenje.

Kraljica Šarlota: Priča o Bridžertonu (2023)

Mlada Šarlota od Meklenburg-Štrelica stupa u dogovoreni brak sa kraljem Džordžom III i ubrzo shvata da je život na dvoru komplikovaniji nego što je očekivala. Kao prednastavak „Bridžertona“, serija pruža romantiku, ali drugo gledanje je čini mnogo tužnijom. Znajući gde Šarlota i Džordž završavaju, rani trenuci nežnosti dobijaju novu težinu. Priča tada više nije samo o tome da li će ostati zajedno, već o tome kako stalno biraju jedno drugo uprkos teškim okolnostima.

Kada nas vide (2019)

Serija dramatizuje istinitu priču o „Central park petorci“, crnim i hispanskim tinejdžerima koji su pogrešno optuženi i osuđeni za napad na trkačicu 1989. godine. Prvo gledanje izaziva intenzivan bes, dok drugo još snažnije ističe tiše, bolnije detalje. Scene ispitivanja, roditeljskog umora i izgubljene mladosti postaju još dirljivije. Gluma Džarela Džerouma kao Korija je posebno bolna kada znate šta ga čeka.

Ripli (2024)

Serija prati Toma Riplija, sitnog prevaranta iz Njujorka 1960-ih, koji putuje u Italiju da bi ubedio Dikija Grinlifa da se vrati kući. Umesto toga, Tom postaje hipnotisan svojim životom, a zavist se pretvara u opsesiju, obmanu i ubistvo. Pri ponovnom gledanju, gluma Endrua Skota deluje još preciznije jer svaki pogled, pauza i gest otkrivaju kako Tom proučava ljude oko sebe. Kada se kraj sazna, napetost postaje još jača jer možete videti koliko lako može da uradi ono što radi.

Tela (2023)

Četiri detektiva u četiri vremenska perioda, 1890, 1941, 2023. i 2053. godine, istražuju istu žrtvu ubistva pronađenu u londonskom Vajtčepelu. Kako se slučaj odvija, oni otkrivaju zaveru koja uključuje putovanje kroz vreme i pokušaj preoblikovanja istorije. Prvo gledanje se fokusira na praćenje misterije, ali drugo otkriva koliko su vremenske linije pažljivo povezane.

Rani razgovori, vizuelni tragovi i naizgled mali detalji tada dobijaju potpuno novo značenje, piše Colider.