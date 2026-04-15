Zahvaljujući poravnanju Marsa i Plutona, ulazimo u fazu u kojoj su finansijske prilike otvorenije i dostupnije nego ranije.

Od 16. aprila, ovi horoskopski znaci preuzimaju kontrolu nad svojom sudbinom i otkrivaju da im to sada ide lakše nego ikada. Otvaraju sebi put ka prosperitetu.

Bik

Kada se Mars i Pluton poravnaju u četvrtak, jasno sagledavate svoju finansijsku situaciju i dobijate hrabrost da preduzmete konkretne i odvažne korake. To vam donosi veliku nadu. Vreme je da uzmete finansije u svoje ruke.

Dobijate dobre savete - obratite pažnju na stručnjake koji žele da vam pomognu da uspete i izgradite stabilnost. Nemojte se ustručavati da potražite pomoć ili podršku.

Ovo je idealan trenutak za odlučne poteze. Ako napravite prave korake 16. aprila, postavićete temelje za dugoročnu sigurnost i sreću. Donosite pametne odluke koje vode ka prosperitetu.

Lav

Prosperitet vam nikada nije bio glavni plan, jer ste uvek više voleli da živite u trenutku.

Ipak, to ne znači da niste bili štedljivi kada je trebalo. Poravnanje Marsa i Plutona pokazuje da ste bili u pravu što ste razmišljali o novcu, čak i kada je reč o manjim stvarima. Niste prestali da trošite, ali niste ni rasipali novac bez razmišljanja.

Na neki način, štednjom ste neprimetno ušli u srećniji period. Dok ovo čitate, tvoja sreća i blagostanje rastu. Možete biti mirni, jer ova stabilnost nije prolazna.

Jarac

Imate snažnu energiju za stvaranje bogatstva, pametni ste i štedljivi po pitanju novca. Zato ne čudi što je prosperitet gotovo zagarantovan. Dobrodošli u mnogo srećniji period svog života, poručuju astrolozi, piše Your tango.

Kada se Mars i Pluton poravnaju, postajete primer drugima kako se, uz pametne odluke i praćenje finansijskih trendova, može postići uspeh. Prosperitet je nagrada za vašu upornost i trud - i potpuno je zaslužen.