Prema rečima profesionalne astrološkinje Nede Far, ovi znakovi su u prethodnih nekoliko godina prolazili kroz teške periode, ali najgore je sada iza njih.

Ako ste rođeni u nekom od sledećih znakova, „postaćete osoba kojoj svi zavide“, objašnjava Far. Do kraja 2026. očekuje vas „mnogo novca koji vam dolazi gotovo sam od sebe i ljubavni život o kakvom ste samo maštali“.

Ribe

Nakon nekoliko godina intenzivnih promena, Ribe konačno ulaze u period kada život postaje znatno lepši. Druga polovina 2026. biće vaša „era osvete“, ali ne na klasičan način. Vaša najveća snaga biće emocionalna distanca, koja će imati jači efekat nego bilo šta što biste mogli da kažete.

Kako Saturn, planeta ograničenja i prepreka, napušta vaš znak, očekuje vas snažan lični i energetski preporod. Od fizičke transformacije do oslobađanja od ljudi koji su vas povredili, stvari će se konačno izbalansirati, a vi ćete postati uspešniji nego što ste ikada zamišljali.

Blizanci

Blizanci, poslednje tri godine verovatno su vam delovale iscrpljujuće i haotično. Suočavali ste se sa stagnacijom i tuđim problemima, i već vam je svega dosta. Ipak, kroz sve to naučili ste važnu lekciju , da ne zaslužuje svako pristup vašem vremenu, mislima i idejama.

Sada, kada počnete da postavljate jasne granice, život vam se značajno popravlja. Promenili ste svoje standarde, energiju i način komunikacije — i to se jasno vidi. Ne morate više ništa da dokazujete, jer vaše prilike i pažnja koje dobijate govore same za sebe.

Strelac

Od 2023. godine možda ste imali osećaj da vam se temelji ruše. Izgubili ste ljude koji su vam bili poput porodice, bilo da je reč o pravoj porodici ili bliskim prijateljima. Prošli ste kroz veliku životnu transformaciju.

Sada je vreme da ponovo počnete da živite po sopstvenim pravilima. Nakon dugog čekanja, konačno dolazi period sreće. Izlazite iz stagnacije i počinjete da uživate u obilju za koje ste naporno radili. Sve o čemu ste maštali polako počinje da se ostvaruje — i to ćete jasno osetiti.

Devica

U poslednje dve godine davali ste sebe drugima bez zadrške. Iako se sada možda osećate iscrpljeno, uskoro ćete dobiti sve što ste dali - i to višestruko.

Ljudi koji su vas uzimali zdravo za gotovo sada će gledati kako napredujete bez njih. Ako ste u prošlosti bili povređeni, ne brinite - vaša najveća „osveta“ biće to što ćete postati stabilni, ispunjeni i uspešni, do te mere da vas više niko neće moći da iskoristi. Ovo se posebno odnosi na ljubav i odnose - tu vas očekuju najlepše promene, piše Your Tango.