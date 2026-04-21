Astrologija otkriva mnoge osobine, pa i one koje se odnose na razne veštine.

Kada je vožnja kola u pitanju, astrolozi su jednoglasni - pogledajte ko su najbolji, a ko najgori vozači među horoskopskim znakovima.

Jarac

Jarčevi su među najboljim vozačima jer su strpljivi i veoma disciplinovani. Ne vole rizik i retko prave nagle ili nepromišljene poteze. Uvek razmišljaju nekoliko koraka unapred, pa ih je teško iznenaditi u saobraćaju. Poštuju pravila i trude se da sve rade „po propisu“. Jarčevi neće bezglavo juriti niti se takmičiti sa drugima na putu. Često sami organizuju vožnju i brinu da svi stignu bezbedno. Sa njima u kolima se svi osečaju sigurno.

Blizanci

Blizanci su snalažljivi i brzi u razmišljanju, što ih čini odličnim vozačima. Lako prate šta se dešava oko njih i brzo reaguju na promene u saobraćaju. Blizanci bez problema prate više stvari odjednom. Znaju da procene tuđe poteze i da se prilagode situaciji. Retko paniče, čak i kada se desi nešto nepredviđeno. Ponekad mogu biti malo nestrpljivi. Ipak, generalno se dobro snalaze za volanom.

Devica

Device su perfekcionisti i to se vidi i u vožnji. Poštuju pravila i obraćaju pažnju na svaki detalj. Lako primete greške drugih vozača i to ih često nervira. Znaju da budu kritični i skloni komentarisanjima. Ipak, njihova preciznost ih čini sigurnim vozačima. Retko prave ozbiljne greške. Sa njima je vožnja uredna i kontrolisana.

Lav

Lavovi voze samouvereno i često deluju kao da „vladaju putem“. Vole da budu primećeni, čak i za volanom. Ponekad imaju osećaj da su svi tu zbog njih. Ipak, uglavnom su velikodušni i ostavljaju prostor drugim vozačima. Ne vole da izgledaju loše, pa se trude da voze sigurno. Znaju da budu dramatični u reakcijama. Ali u suštini, nisu loši vozači.

Škorpija

Škorpije vole kontrolu i to se jasno vidi u vožnji. Fokusirani su i pažljivo prate situaciju na putu. Znaju da budu odlučni i da se „izbore“ za svoje mesto u saobraćaju. Ne plaše se da preuzmu inicijativu kada treba. Ipak, retko prelaze granicu opasnog ponašanja. Deluju intenzivno i ponekad zastrašujuće drugim vozačima. U suštini, voze sigurno, ali samouvereno.

Vaga

Vage imaju dobar osećaj za balans i to im pomaže u vožnji. Lako procene situaciju i izbegnu potencijalne probleme. Ne vole konflikt, pa se trude da voze smireno. Znaju kada da uspore i puste druge. Dobro „čitaju“ ponašanje drugih vozača. Retko ulaze u rasprave ili agresivnu vožnju. Sa njima je vožnja uglavnom prijatna.

Ovi horoskopski znakovi su loši u vožnji:

Rak

Rakovi su vrlo oprezni i često voze defanzivno. Uvek su na oprezu i paze da ne naprave grešku. Ponekad su i previše oprezni, pa mogu usporavati saobraćaj. Lako se uplaše nepredviđenih situacija. Ne vole stres za volanom. Najradije bi vozili poznatim rutama. Ipak, njihova pažnja ih čini sigurnim vozačima.

Vodolija

Vodolije ne vole ograničenja i pravila, osim kad im odgovaraju. Mogu biti nepredvidivi u saobraćaju. Ponekad će ignorisati pravila ako misle da nema opasnosti. Imaju svoj stil vožnje koji drugima nije uvek jasan. Ipak, nisu nužno loši vozači. Samo su drugačiji od većine.

Ribe

Ribe su često zamišljene i u svom svetu. Tokom vožnje mogu lako da se izgube u mislima. Emotivno reaguju na sitnice u saobraćaju. Ne vole stres i konfliktne situacije. Retko su agresivne prema drugim vozačima. Ali im koncentracija ponekad opada, pa su manje pouzdane za volanom.

Bik

Bikovi su obično mirni i stabilni vozači. Ne vole nagle poteze i voze u svom ritmu. Međutim, mogu postati tvrdoglavi kada ih neko isprovocira. Ne vole da im neko „uzima“ prostor na putu. Tada mogu reagovati tvrdoglavo ili takmičarski. Ipak, više vole sigurnost nego rizik. Uglavnom zadržavaju kontrolu.

Strelac

Strelčevi su rasejani i lako im odluta pažnja. Brzo im dosadi vožnja, pa traže distrakciju. Mogu gledati okolo umesto na put. Radoznali su i sve im odvlači pažnju. Ipak, imaju dobru intuiciju. Ponekad se izvuku iz nezgodnih situacija. Ali nisu među najpouzdanijim vozačima, piše Your Tango.

Ovan

Ovnovi su impulsivni i energični vozači. Brzo reaguju, ali često bez razmišljanja. Lako planu i skloni su nerviranju u saobraćaju. Ne vole da čekaju i često žure. Mogu biti agresivni za volanom. Imaju potrebu da budu prvi. Zato se smatraju najrizičnijim vozačima.