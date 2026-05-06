Kuhinjska so može biti koristan saveznik u borbi protiv korova, ali i prilično rizično rešenje ako se koristi nepromišljeno. Iako je mnogi biraju kao prirodnu alternativu hemijskim sredstvima, važno je znati da može trajno narušiti kvalitet zemljišta.

So je efikasan, pristupačan i jednostavan način za uklanjanje korova jer izvlači vlagu iz biljnih ćelija i dovodi do njihovog isušivanja. Međutim, njeno dejstvo nije selektivno – lako može oštetiti i druge biljke u blizini, a ako prodre u zemlju, može dugoročno uticati na njenu plodnost.

Za ovu svrhu koristi se obična kuhinjska so, odnosno natrijum-hlorid. Druge vrste, poput epsom soli (magnezijum-sulfat) ili morske soli, nemaju isti efekat.

Kako so deluje?

So iz biljke izvlači vodu, narušava njenu unutrašnju ravnotežu i na kraju dovodi do potpunog sušenja. Najefikasnija je kada se rastvori u vodi, jer biljke tada lakše upijaju rastvor.

Gde je bezbedno koristiti?

So se preporučuje isključivo na mestima gde ne želite nikakav rast vegetacije, kao što su:

pukotine u betonu

prostor između pločica

prilazi i staze

Za primenu, najbolje je napraviti rastvor soli i vode u odnosu 2:1 ili 3:1. Važno je koristiti ga pažljivo i ciljano, kako bi se izbegla šteta na okolnom zemljištu i biljkama.