Ukoliko ste novi u svetu baštovanstva, verovatno ste već čuli savet da ne trošite previše novca na đubrivo. Iako ono može pomoći biljkama tako što obogaćuje zemljište hranljivim materijama, postoji i jednostavnija, gotovo besplatna alternativa koju verovatno već imate u kuhinji – jaja.

Jaja su bogata proteinima i mineralima, a čak i voda u kojoj se kuvaju može biti korisna za vašu baštu. Tokom kuvanja, hranljive materije iz ljuske prelaze u vodu, stvarajući prirodan rastvor koji može prijati biljkama.

Na društvenim mrežama poput TikTok, mnogi ljubitelji baštovanstva dele ovaj trik i savetuju da se voda od kuvanih jaja ne baca. Dovoljno je da je sačuvate, ostavite da se ohladi i potom zalijete zemlju oko biljaka. Što je više jaja kuvano u toj vodi, to će rastvor biti bogatiji mineralima.

Zašto je kalcijum važan?

Voda od kuvanih jaja sadrži kalcijum-karbonat i druge minerale koji mogu doprineti zdravijem rastu biljaka. Kalcijum je posebno važan jer pomaže u jačanju ćelijskih zidova biljaka i sprečava određene probleme u razvoju.

Ovaj prirodni dodatak može prijati biljkama poput lavande, kupusa, zdravca i drugim vrstama koje vole zemljište bogato kalcijumom. Posebno je koristan za paradajz, koji može patiti od truljenja vrha ploda usled nedostatka ovog minerala.

Ipak, treba imati na umu da ova voda može učiniti zemljište alkalnijim. Zato je važno proveriti da li vaše biljke više vole kiselo ili bazno okruženje, kao i trenutni pH nivo zemljišta, pre nego što počnete redovno da koristite ovaj trik.