Josip Broz Tito, doživotni predsednik SFRJ, ovih dana ponovo je u centru pažnje, naime 4. maja obeleženo je 46 godina od njegove smrti.

Tito je bio poznat po ljubavi prema prirodi, luksuzu i lovu, a veliki deo slobodnog vremena provodio je na Brionima, gde je boravio sa brojnim svetskim liderima i poznatim ličnostima. Ostrva je oplemenio egzotičnim životinjama koje su i danas jedna od glavnih atrakcija ovog arhipelaga.

Posebnu pažnju sada je izazvala jedna stara fotografija koja se pojavila na društvenim mrežama. Na njoj se Tito vidi u potpuno opuštenom izdanju tokom odmora na ostrvu Vanga u okviru Brionskog arhipelaga. Maršal je pozirao u kupaćim gaćama, dok je u ruci držao koplje za ribolov.

Fotografija je privukla veliku pažnju zbog nesvakidašnjeg prizora - javnost je navikla da Tita viđa u uniformi i formalnim državničkim izdanjima, pa su privatni momenti poput ovog i danas prava retkost.

Mnogi su primetili njegov preplanuli ten, sportsku građu i činjenicu da ni tokom odmora nije odustajao od svoje velike strasti prema lovu i boravku u prirodi.

Upravo ovakve fotografije godinama izazivaju interesovanje jer pokazuju potpuno drugačiju stranu jednog od najuticajnijih lidera bivše Jugoslavije – Tita kao državnika, ali i čoveka u privatnim, svakodnevnim trenucima.