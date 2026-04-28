Viberli navodi da većina ljudi koji završe u bolnici sa teškim stanjima kao što je srčani udar ili moždani udar godinama pre toga ignoriše signale koje im telo šalje.

On objašnjava da problem nije u iznenadnom pogoršanju zdravlja, već u sporom razvoju simptoma. Mnogi ljudi dugo osećaju umor, slabost ili druge promene, ali ih pripisuju starenju ili svakodnevnom stresu. Vremenom, ti simptomi postaju njihova “nova normalnost”, pa prestaju da ih primećuju.

Prema njegovim rečima, moderna medicina je veoma uspešna u lečenju hitnih stanja, ali znatno slabija kada je u pitanju prevencija. Upravo zbog toga, bolesti koje su mogle biti otkrivene na vreme često se otkriju tek kada postanu ozbiljne.

Istraživanja potvrđuju ono što je lekar otkrio. Naime, čak do 40% srčanih udara može proći neprimećeno ili sa blagim simptomima., a više od 80% pacijenata sa moždanim udarom dolazi u bolnicu kada je prekasno za optimalno lečenje

Razlozi za ignorisanje simptoma su različiti – od straha i brige, do pogrešne procene da problem nije ozbiljan.

Doktor Viberli savetuje da se redovno prate ključni zdravstveni pokazatelji:

krvni pritisak

trigliceridi i holesterol

puls u mirovanju

funkcija bubrega

nivo šećera (glukoze) u krvi

funkcija jetre

Naglašava da ove provere nisu komplikovane niti skupe, a mogu na vreme upozoriti na ozbiljne zdravstvene probleme i potencijalno spasiti život.