Francuske vlasti su zaključile da je moguća "manipulacija meteorološkim uređajima" u blizini Međunarodnog aerodroma Šarl de Gol u Parizu i pokrenule istragu.

Naime, zabeležen je "neuobičajen skok temperature" u trenutku kada je jedan čovek ostvario veliku dobit na kladionicama. On je uplatio 119 dolara na to da će temperatura u Parizu, 15. aprila, preći 18 stepeni Celzijusa.

Tog dana, primećen je "nagli rast temperature", a pošto su podaci postali javni, anonimni korisnik je ostvario profit od 18.000 evra.

Problem je, navodno, nastao kada su lokalni meteorolozi posumnjali u verodostojnost temperature. Naime, podneta je prijava zbog sumnje na manipulaciju opremom hidrometeorološkog zavoda Météo-France.Francuska kompanija Bubblemaps tvrdi da druge meteorološke stanice, u istom području, nisu zabeležile sličan porast temperature.

Dok traje istraga, korisnici interneta iznose različite teorije o tome šta se moglo dogoditi.

Među najčešće pominjanim scenarijima - u slučaju da je postojala bilo kakva manipulacija - jeste upotreba upaljača ili fena za kosu (na baterije) u blizini meteorološke stanice. Na ovaj način, smatraju, moguće se "veštački podignuti temperaturu" koju uređaj registruje.

„Obožavam ga !“, napisao je jedan korisnik redovno trguje vremenskim prognozama na Polimarketu. „Moram da imam jedan od onih bežičnih fenova za kosu sa kablom koji se povezuje sa meteorološkom stanicom!“

Drugi korisnik se našalio: „Dobra stara prevara sa 'fenom za kosu sa podešavanjem temperature na javno dostupnoj stanici za praćenje vremena blizu aerodroma'“, napisali su. „To je klasik.“, piše NPR: