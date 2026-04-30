Međutim, ono što ih čini posebno zanimljivim jeste sposobnost da menjaju boju cvetova u zavisnosti od sastava zemljišta. Uz nekoliko jednostavnih trikova, možete uticati na to da vaše hortenzije procvetaju u željenoj nijansi.

Zašto hortenzije menjaju boju?

Ključ za promenu boje hortenzija nalazi se u kiselosti zemljišta. Kada je tlo neutralno ili blago alkalno, cvetovi hortenzije najčešće su ružičasti. Sa druge strane, u kiselijem zemljištu razvijaju se plave nijanse.

To znači da izgled biljke možete kontrolisati prirodnim putem – jednostavnim prilagođavanjem uslova u zemlji.

Trik sa talogom od kafe

Jedan od popularnih saveta među baštovanima jeste korišćenje taloga od kafe. Ovaj kuhinjski ostatak može postepeno da zakiseli zemljište, što pomaže da hortenzije promene boju iz ružičaste u plavu.

Pored toga, talog kafe sadrži i određene hranljive materije koje mogu koristiti biljci, pa predstavlja prirodnu alternativu kupovnim preparatima.

Važno je, međutim, imati strpljenja – promena boje ne dešava se odmah, već zahteva vreme i redovnu primenu.

Kako pravilno koristiti talog od kafe?

Da biste izbegli probleme, preporučuje se da talog kafe prvo osušite, kako ne bi došlo do stvaranja buđi u zemljištu. Takođe, koristite ga u umerenim količinama, jer prevelika kiselost može oštetiti koren biljke.

Najbolje je da ga povremeno dodajete u zemlju oko hortenzije, posebno tokom perioda rasta i cvetanja.

Još prirodnih načina za zakiseljavanje zemljišta

Osim taloga kafe, postoje i drugi prirodni načini da utičete na kiselost tla. Kore citrusa, poput limuna, pomorandže ili grejpfruta, takođe mogu pomoći da zemljište postane kiselije i podstakne pojavu plavih cvetova.

Hortenzije su savršen primer kako uz malo pažnje i prirodnih trikova možete potpuno promeniti izgled svog vrta.

Da li ste vi pokušali da promenite boju hortenzija?