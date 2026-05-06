Hladni kameni zidovi piramide otkrili su proces koji tiho, ali uporno, nagriza drevnu građevinu.

Međunarodni tim stručnjaka koristio je savremene metode kako bi bez oštećenja zavirio u samu strukturu piramide. Ono što su otkrili – moglo bi da promeni način na koji gledamo na njenu budućnost.

Nova studija objavljena u časopisu Scientific Reports nije se bavila tajnim komorama niti izgubljenim blagom, već površinom kamenih blokova u Kraljevskoj i Kraljičinoj komori.

U Kraljičinoj komori pronađene su bele naslage koje na prvi pogled deluju bezazleno. Međutim, analize su pokazale da je reč o običnoj soli. Ova so se, pod uticajem vlage, stalno menja – kristališe, rastvara se i ponovo formira. Taj ciklus stvara pritisak iznutra i polako “jede” kamen.

Ni Kraljevska komora nije pošteđena. Tragovi kondenzacije, promene boje i soli na granitnim blokovima ukazuju da se i tamo odvija nevidljiva borba sa vlagom i vazduhom. Naučnici upozoravaju da mikroklima unutar piramide – uključujući vlagu, ugljen-dioksid, pa čak i prisustvo turista – igra veću ulogu nego što se ranije mislilo.

Zaključili su da se piramida ne urušava danas, ali da proces koji je pokrenut nije bezazlen - mogao bi dugoročno da oslabi njenu strukturu.

Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta ScanPyramids, koji je okupio stručnjake sa Tehničkog univerziteta u Minhenu, Univerziteta u Kairu i drugih institucija.

Naučnici su koristili rentgensku fluorescentnu analizu (XRF) koja omogućava ispitivanje hemijskog sastava površine - bez njenog oštećenja. U Egiptu je ovakav pristup izuzetno važan, jer uzimanje uzoraka na arheološkim lokalitetima podleže strogim pravilima.

Tim otkriva da su mikrouzorci uzeti isključivo sa izbočina ili prirodno odvojenog materijala, a analizirani su u Kairu.