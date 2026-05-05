Ako vam korov uporno narušava izgled travnjaka i imate utisak da ga se ne možete rešiti, niste jedini. Mnogi vlasnici dvorišta vode istu borbu iz godine u godinu — uprkos herbicidima, ručnom čupanju i raznim „uradi sam“ metodama. Ipak, stručnjaci ističu da rešenje nije u brzom potezu, već u doslednom pristupu koji se često zanemaruje.

Kako objašnjavaju baštenski eksperti, ne postoji čudesan proizvod koji trajno uklanja korov. Ključ je u jednom principu: rešavanju problema iz korena.

Uklonite ceo korenski sistem

Najvažnije je da se korov ukloni zajedno sa korenom, naročito kod biljaka sa dubokim korenovim sistemom poput maslačka ili čička. Ako deo korena ostane u zemlji, biljka će se brzo ponovo pojaviti.

Stručnjaci savetuju upotrebu ručnih alata poput vila ili uskih lopatica, kako bi se koren pažljivo iskopao bez kidanja.

Sečenje mladih izdanaka

Drugi pristup je redovno uklanjanje novih listova čim se pojave. Na taj način biljka troši energiju iz korena, postepeno slabi i na kraju odumire. Najbolje rezultate daje kada se primenjuje uporno i u kontinuitetu.

Ručno uklanjanje je najefikasnije kada je zemlja vlažna, jer tada koren lakše izlazi iz tla. U pojedinim slučajevima mogu pomoći i selektivni herbicidi, ali oni nisu dugoročno rešenje sami po sebi.

Sprečavanje ponovnog rasta

Uklanjanjem korova posao se ne završava. Jednako je važno sprečiti njegovo vraćanje, a to se postiže negom travnjaka.

Gust, zdrav travnjak prirodno potiskuje korov. To podrazumeva pravilno đubrenje, redovno zalivanje i adekvatno košenje.

Važno je da se trava ne kosi prenisko — preporuka je da se ne uklanja više od jedne trećine visine u jednom košenju. Tako travnjak ostaje snažan i otporniji na prodor korova.

Popunite prazna mesta

Proređeni delovi travnjaka idealna su mesta za razvoj korova. Zato se savetuje dodatna setva trave na tim mestima, kako bi se sprečilo njihovo širenje.

Takođe, mogu se koristiti i pre-emergentna sredstva koja sprečavaju klijanje novih biljaka, uz zalivanje u ređim, ali obilnijim intervalima radi jačanja korena trave.

Najefikasnija borba protiv korova nije u jednom potezu, već u kombinaciji temeljne eliminacije korena i dugoročne, pravilne nege travnjaka. Samo takav pristup daje trajne rezultate i značajno smanjuje šanse da se korov ponovo pojavi.