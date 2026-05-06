Zašto oko 90 odsto ljudi piše desnom rukom pitanje je koje već dugo zaokuplja naučnike. Odgovor, prema evolutivnim biolozima, leži duboko u prošlosti naše vrste, ali i u načinu na koji je organizovan naš mozak.

Istraživanja pokazuju da je sklonost ka korišćenju jedne ruke – poznata kao manuelna lateralizacija – rezultat više od 30 miliona godina evolucije. Ova osobina nije jedinstvena za ljude: slični obrasci primećeni su i kod drugih kičmenjaka, pa čak i kod nekih beskičmenjaka.

Stručnjaci ističu da na ovu pojavu utiče kombinacija genetike, strukture mozga i društvenog ponašanja, zbog čega je prisutna širom sveta i u gotovo svim kulturama.

Kako objašnjava evolutivni biolog Skot Trejvers sa Univerziteta Rutgers, naš mozak donosi odluku o tome koju ruku ćemo koristiti deliće sekunde pre same radnje. Kod velike većine ljudi ta odluka ide u korist desne ruke, i to toliko dosledno da ukazuje na dublje evolutivne razloge.

Uloga alata

Jedna od vodećih teorija povezuje dominaciju desne ruke sa upotrebom alata još u kamenom dobu. Precizni zadaci, poput izrade oruđa, zahtevali su podelu funkcija između ruku – jedna za finu kontrolu, druga za stabilnost – što je moglo postepeno dovesti do dominacije jedne strane.

Veza sa jezikom

Druga teorija ističe povezanost sa razvojem jezika. Pošto se govorne funkcije uglavnom nalaze u levoj hemisferi mozga, koja upravlja desnom stranom tela, razvoj komunikacije je verovatno dodatno ojačao ovu asimetriju.

Efikasnost mozga

Treće objašnjenje odnosi se na organizaciju mozga. Leva hemisfera je efikasnija u izvršavanju složenih i logički povezanih zadataka, poput planiranja i izvođenja višestepenih radnji, što je moglo favorizovati desnu ruku.

Pored biologije, važnu ulogu ima i društveno učenje. U okruženju gde većina koristi desnu ruku, lakše je usvajati iste obrasce ponašanja, pa se ta sklonost prenosi kroz generacije.

Levoruki i ambideksteri

Iako dominiraju dešnjaci, oko 10 odsto ljudi je levoruko – i taj procenat ostaje stabilan kroz istoriju. Jedno od objašnjenja je takozvana selekcija zavisna od učestalosti, prema kojoj levoruki u određenim situacijama mogu imati prednost upravo zato što su ređi.

Ambideksteri, koji podjednako koriste obe ruke, izuzetno su retki – čine tek oko 0,1 odsto populacije.