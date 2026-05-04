Istraživanje grupe norveških istraživača sa Univerziteta u Bergenu, je zasnovano na rezultatima globalne studije o bolestima i uzrocima smrti u Evropi, SAD i Kini.

Više od 11 miliona prevremenih smrti svake godine uzrokovano je neuhranjenošću, ali naučnici dugo i pažljivo prate efekte različitih namirnica na dugovečnost.

Tako su uspeli da odrede specifičnu ishranu koja može, kako tvrde, produžiti životni vek i do deset godina, piše Nature.

Koja je to hrana?

Grašak, sočivo i soja čine jezgro takve ishrane. Integralne žitarice, kukuruz, ovas i pšenica su takođe jaki aduti. Orašasti plodovi, poput badema, pistaća i oraha, neophodni su za dobro zdravlje. S druge strane, ovde je ponovljeno da crveno meso i prerađenu hranu treba konzumirati što je ređe moguće.

Naučnici su zaključili da konzumiranje oko 2000 grama mahunarki godišnje, uz smanjenje slatkih i slanih jela u svakodnevnoj ishrani, može produžiti životni vek za dve godine.



Najčešće mahunarke kod nas su pasulj, grašak, sočivo, leblebije.

Izvor skroba i proteina

Mahunarke su istovremeno izvor skroba i proteina. Sadrže čak 20 do 40% proteina - dvostruko više nego u žitaricama. Svakako treba pomenuti prisustvo vlakana koja pomažu u uklanjanju štetnih materija iz organizma, snižavaju nivo holesterola i masti u krvi, a takođe deluju kao hrana za dobre probiotske bakterije u našim crevima.

Štaviše, vlakna u digestivnom sistemu u kontaktu sa vodom bubre i povećavaju svoju zapreminu, stvarajući tako osećaj sitosti i sprečavajući prejedanje. Mahunarke su namirnice sa nižim glikemijskim indeksom, a takođe su i zasitne. Sve su to razlozi zašto bi ljudi koji imaju problema sa viškom kilograma ili visokim šećerom u krvi trebalo da ih što više uključe u svoju ishranu.

Zanimljiva jela sa mahunarkama



Pasulj, sočivo i leblebije sadrže vitamine B grupe; tiamin, riboflavin i folat. Tiamin i riboflavin doprinose stvaranju energije u telu, dok folat pozitivno utiče na zdravlje srca i krvnih sudova. Od minerala, mahunarke sadrže magnezijum, kalijum i cink. Da ponovimo, magnezijum pozitivno utiče na zdravlje kostiju, srca i mišića, dok cink jača imunitet.

nisu samo čorbe. Potrebno je zrno mašte da postanu deo naših zanimljivih i jednostavnih jela:

- kombinujte đuveč sa kuvanim pirinčem i leblebijama.

- odličan fil za tortilju je svež kupus blago začinjen maslinovim uljem i limunovim sokom, zajedno sa kuvanim sočivom ili leblebijama, pečenim paprikama i pečurkama

- dodajte kuskus i kuvani pasulj grilovanom povrću, kao što su patlidžan, paprika i tikvice.

- dodajte kuvani ječam u salatu od leblebija, krastavca i paradajza.

- uživajte u raženom hlebu sa humusom i mladim sirom, i zelenoj salati