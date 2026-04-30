Zajednički projekat NASA i DLR-a startovao je u ponedeljak u Kelnu. Nemački naučnici objašnjavaju da je cilj istraživanja poboljšanje zdravlja astronauta, koji se često suočavaju sa brojnim problemima nakon povratka sa svemirskih misija.

Kako navode, duži boravak u bestežinskom stanju dovodi do gubitka mišićne mase i smanjenja gustine kostiju, a često se javljaju i problemi sa koordinacijom pokreta.

Prijavilo se više od 100 nepušača između 24 i 55 godina

U istraživanju učestvuje 12 osoba, a prijavilo se više od 100 kandidata. Tražene su osobe između 24 i 55 godina koje ne puše, a pre odabira prošle su kroz niz medicinskih pregleda.

Tokom celog perioda istraživanja učesnici će biti pod stalnim nadzorom i imaće obezbeđenu psihološku podršku.

Nema tuširanja ni ustajanja dva meseca

Njihov zadatak biće da nepomično leže u krevetu 60 dana, bez mogućnosti da ustanu čak ni radi tuširanja. Za učešće u studiji dobiće 18.000 evra, što je više od dva miliona dinara.

Cilj istraživanja je da se utvrde najefikasnije metode za prevenciju negativnih posledica bestežinskog stanja. Kako bi se što vernije simuliralo kretanje telesnih tečnosti u svemiru, glave učesnika biće postavljene nešto niže od nogu, prenosi blic pisanje biznisinsajdera.