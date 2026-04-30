Nova studija pokazuje da emotikoni nisu samo zabavni dodaci porukama – naš mozak ih može doživeti slično kao prava ljudska lica. Kada vidimo emotikon, u mozgu se vrlo brzo aktiviraju reakcije povezane sa prepoznavanjem emocija, gotovo isto kao kada gledamo nečije lice.

U istraživanju sa Univerziteta u Bornmutu, naučnici su pratili moždane reakcije i otkrili da se emocije iz emotikona prepoznaju za svega 145 do 160 milisekundi. To znači da mozak reaguje na njih gotovo trenutno, čak i pre nego što osoba svesno shvati šta vidi.

U eksperimentu su učesnici gledali ili fotografije pravih ljudi ili emotikone i birali koju emociju prikazuju. Rezultati su pokazali da su obrasci moždane aktivnosti veoma slični u oba slučaja.

Ipak, emotikoni nisu potpuno isti kao stvarna lica. Oni su jednostavniji i „čistiji“, pa se emocije često lakše i brže prepoznaju nego kod pravih ljudi. S druge strane, nedostaju im nijanse koje dolaze iz stvarnog života – poput konteksta, odnosa između ljudi ili sitnih promena u izrazu.

Upravo zbog te brzine i jasnoće, emotikoni igraju važnu ulogu u onlajn komunikaciji, gde nema tona glasa ni izraza lica. Jedan mali simbol može promeniti značenje cele poruke – može je ublažiti, pojačati ili čak učiniti zbunjujućom.

Ipak, naučnici upozoravaju da značenje emotikonai dalje zavisi od konteksta. Iako mozak brzo reaguje, to ne znači da će poruka uvek biti pravilno protumačena.

Na kraju, studija ima i ograničenja – učesnici su bili mladi ljudi, a uslovi u laboratoriji ne odražavaju uvek realne razgovore. Zbog toga su potrebna dodatna istraživanja kako bi se bolje razumelo kako emotikoni funkcionišu u svakodnevnoj komunikaciji, piše Earth.