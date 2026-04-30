Žena poznata na TikToku kao „glamourddive“ izazvala je veliku pažnju nakon što je objavila video u kojem pretražuje kontejner ispred poznate prodavnice.

U pitanju je radnja Anthropologie, a ono što je pronašla mnoge je iznenadilo.

Pronašla skoro nove stvari među otpadom

U videu koji je brzo postao viralan, ona prikazuje kako ulazi u kontejner i pronalazi veliki broj predmeta koji su odbačeni, iako su neki od njih gotovo novi.

Među stvarima koje je izvadila nalazile su se sveće, šolje, dekoracije i kozmetički dodaci. Kako tvrdi, deo proizvoda bio je potpuno nekorišćen, dok su neki imali manja oštećenja ili su jednostavno izašli iz prodaje.

„Pogledajte ovo – ceo set sveća, svaka je koštala oko 40 evra“, rekla je u snimku, dok je pokazivala pronađene predmete.

Internet podeljen: bacanje ili loša praksa?

Video je izazvao burne reakcije korisnika. Dok su jedni bili šokirani količinom bačenih stvari, drugi su pokrenuli pitanje odgovornosti kompanija i upravljanja viškovima robe.

Mnogi su istakli da bi ovakvi proizvodi trebalo da budu donirani ili podeljeni zaposlenima, umesto da završe na deponiji.

„Zašto ovo ne daju nekome kome treba?“, glasio je jedan od komentara, dok su drugi branili kompaniju tvrdeći da postoje interne procedure koje regulišu ovakve situacije.

Problem brze potrošnje i otpada

Ova priča ponovo je skrenula pažnju na problem brze potrošnje i bacanja proizvoda koji su i dalje upotrebljivi. Sve više ljudi na društvenim mrežama ukazuje na potrebu za odgovornijim ponašanjem velikih brendova.

Autorka videa, koja ima milione pratilaca, često deli slične sadržaje upravo sa ciljem da podigne svest o otpadu i prekomernoj kupovini.

Ovaj viralni snimak pokrenuo je važno pitanje – koliko stvari se svakodnevno baca, iako mogu da se iskoriste?