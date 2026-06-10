Turista je bio na obilasku Iguazu vodopada, jednog od najvećih vodopadnih sistema na svetu, kada mu je u vodu upao mobilni telefon.

On je sa malog mosta sišao u brzu reku, veoma blizu vodopada. Hteo je da uzme mobilni iz vode ne razmišljajući kakvoj opasnosti se izlaže.

Incident se dogodio 6. juna na brazilskoj strani vodopada, a snimili su ga drugi posetioci. Muškarac je preskočio zaštitnu ogradu na kraju staze i spustio se u reku Iguaçu ispod, uprkos jakim strujama i blizini opasnog pada od oko 60 metara.

Dok je tražio telefon u vodi, nalazio se veoma blizu ivice vodopada, gde bi i mali pogrešan korak mogao da bude fatalan. Na sreću, uspeo je da se bez povreda vrati na platformu, ali su ga nakon toga lokalne vlasti zaustavile i ispratile iz parka.

U nacionalnom parku je strogo zabranjeno prelaženje ili preskakanje zaštitnih ograda. Vlasti podsećaju posetioce da se u slučaju izgubljenih predmeta treba obratiti službi parka, koja procenjuje da li je uopšte moguće njihovo izvlačenje.

Ovaj slučaj je samo jedan u nizu sličnih opasnih ponašanja turista na Iguazu vodopadima, gde su ranije zabeleženi i smrtni slučajevi zbog nepažnje i nepoštovanja pravila, piše Nypost.