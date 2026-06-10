Počev od 10. juna 2026, tri horoskopska znaka počinju da se osećaju inspirisanije i motivisanije nego u poslednje vreme. Tokom direktnog Neptuna, smišljanje briljantnih novih ideja je praktično uobičajena stvar.

Za ove astrološke znakove, sreda je dan za svež početak.

Ovan

Kada dobijete sjajnu ideju, prva stvar koju želite jeste da osetite šta drugi misle o njoj. Možda delujete pomalo napadno, Ovnovi, ali to je u redu — ljudi su navikli na vaš entuzijazam.

U sredu, Neptun vas povezuje sa onim delom uma u kojem nastaju najneobičnije ideje. Ovog puta vas ne zanima šta drugi misle. Verujete da je ono što imate u glavi moguće, i zato idete do kraja.

Iako je lepo imati podršku prijatelja, vi ćete svoju ideju sprovesti u delo čak i ako se drugi ne slažu. Takvi ste — nezavisni i ne smeta vam da budete sami. U stvari, ponekad vam to čak i prija.

Vaga

Inspiracija vas pogađa snažno tog dana, Vage. Počinjete da razmišljate kako da zajedno sa nekim iz svog života stvorite nešto još bolje. U sredu želite saradnju.

To može biti sa prijateljem ili partnerom, poslovno ili privatno — nije važno. U svakom slučaju, biće veliko. Nešto u vašem umu „klikne“ tokom Neptunovog tranzita i iznenada dolazi talas inspiracije.

Kada krenete, nema zaustavljanja. Imate novu ideju i ona neće ostati samo u vašoj glavi. Ovde ste da ostvarite svoje snove i to vam polazi za rukom. Delite ideje sa drugima i zajedno ih pretvarate u stvarnost.

Ribe

Tokom direktnog Neptuna, imate nešto na umu i to počinje da se oblikuje u fantastičnu novu ideju. Ranije vam to možda nije palo na pamet, ali sada, kada je to tek rođena misao, želite da idete do kraja.

Neptun je vaša vladajuća planeta i vodi vas u inspirativno novo poglavlje od 10. juna, piše Your tango.