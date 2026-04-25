Masne naslage u predelu stomaka spadaju među najtvrdokornije kada je mršavljenje u pitanju, što mnoge ljude dovodi do frustracije uprkos redovnim pokušajima da poboljšaju izgled i formu tela.

Međutim, stručnjaci ističu da se ne radi samo o estetskom pitanju. Višak masti u abdominalnoj regiji, posebno takozvana visceralna mast, povezan je sa povećanim rizikom od ozbiljnih zdravstvenih problema, uključujući srčane bolesti i dijabetes tipa 2. Zbog toga se na gubitak masnoće sa stomaka ne gleda samo kao na estetski cilj, već kao na deo šire brige o zdravlju.

Ishrana kao osnovni faktor

Promene u ishrani smatraju se ključnim korakom u smanjenju masnih naslaga na stomaku. Namirnice bogate šećerima i rafinisanim ugljenim hidratima doprinose skladištenju masti upravo u ovom delu tela, dok uravnotežen režim ishrane može značajno promeniti taj proces.

Preporučuje se fokus na:

proteine (riba, jaja, nemasno meso)

vlakna (povrće, integralne žitarice)

zdrave masti (orašasti plodovi, maslinovo ulje)

Smanjenje unosa prerađene hrane i zaslađenih pića takođe igra veliku ulogu u kontroli telesne težine i stabilizaciji apetita.

Trening celog tela umesto lokalnih vežbi

Jedna od čestih zabluda je da su vežbe za stomak dovoljne za uklanjanje masnih naslaga u toj regiji. Iako jačaju trbušne mišiće, one ne utiču direktno na sagorevanje masnoća koje ih prekrivaju.

Efikasniji pristup uključuje trening celog tela, kao što su:

kardio aktivnosti (trčanje, brzo hodanje, biciklizam)

intervalni trening visokog intenziteta (HIIT)

Ovakvi treninzi podstiču veće trošenje kalorija i ubrzavaju metabolizam.

Doslednost i način života

Dugoročni rezultati ne dolaze iz kratkotrajnih dijeta, već iz trajnih promena životnih navika. Redovna fizička aktivnost, kvalitetan san i kontrola stresa imaju veliki uticaj na hormonalnu ravnotežu i skladištenje masti u telu.

Posebno se ističe uticaj hormona stresa, koji može doprineti taloženju masnoća u abdominalnoj regiji. Zato je stabilan dnevni ritam često jednako važan kao i sama ishrana.

Mentalni pristup i okruženje

Stručnjaci naglašavaju da okruženje i mentalni stav imaju značajnu ulogu u postizanju rezultata. Ljudi koji se kreću u sredini gde su zdrave navike normalne imaju veću verovatnoću da ih i sami usvoje.

Takođe, napredak se ne meri isključivo brojem na vagi. Promene u obimu struka, nivou energije i opštem osećaju često su mnogo pouzdaniji pokazatelji napretka nego sama telesna težina.