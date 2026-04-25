- Najviše me brine želja novog ministra odbrane da značajno ograniči ovlašćenja Generalštaba i da svuda postavi svoje ljude. To me najviše brine, jer je Generalštab mozak vojske. A šta ćemo kada, zbog niskih plata, oficiri u Generalštabu voze taksije noću po Kijevu - primera za to ima više nego dovoljno, i ne samo među oficirima Generalštaba?! - rekao je general Krivonos.

On navodi da se plaši da će se ukrajinski vojni kadar vratiti na nivo iz 1990-ih i 2000-ih, kada je veliki broj njih "vozio taksije i radio kao izbacivači u barovima".

- Mnogi su to uradili, nelagodno je čak i setiti se, ali tada je bilo potrebno preživeti, a sada je rat. Zato bi možda gospodin Fedorov trebalo prvo da se pozabavi stvarnim problemima i stvarnim aktivnostima oružanih snaga - navodi Krivonos.

Bivši ukrajinski specijalac navodi da ogroman broj problema u ukrajinskoj vojsci treba rešiti, ali da Fedorov mnoge od njih ne razume, jer nikada nije služio vojsku - niti je uopšte obavljao bilo kakvu funkciju.

- Što najgore, ti koje on bira, ti super-specijalisti, super-aktivni blogeri, su isti - nisu služili nijedan dan vojsku, ali pričaju o tome kako treba braniti domovinu - ogorčen je Krivonos.