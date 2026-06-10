Gostujući u emisiji "U sredu sa Bojanom Bilbijom", Vučić je ispričao kako je tokom studija često učio do ranih jutarnjih sati, dok su ga prijatelji pozivali na političke skupove.

- Učim do četiri, pet ujutru, treba da polažem ispit, a oni kažu: "Ajde na Terazije da slušamo Leku ili Jokanovića". Ja bih im uvek odbrusio. I dobijem desetku na Ustavnom pravu. Nisam bio za Miloševića - rekao je Vučić.

Govoreći o studentskim protestima, predsednik je poručio da ne krivi mlade ljude.

- Ja ovu decu uopšte ne krivim, nego one mnogo starije, naše političke protivnike, koji su hteli da iskoriste ove mlade ljude. Sad su im se oni izmigoljili. Sad su im arogantni. I jesu u pravu, jer mladost nosi aroganciju, ali nosi i čistotu i energiju - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije ocenio je da mladost sa sobom donosi i određenu dozu samopouzdanja, ali i iskrenost i snagu, zbog čega, kako je istakao, odgovornost vidi pre svega kod starijih koji pokušavaju da utiču na mlade.