Mirni ljiljan spada među najpopularnije sobne biljke, ali mnogi vlasnici imaju problem da ga održe zdravim i punim cvetova. Nepravilno zalivanje, suv vazduh i loša nega često dovode do toga da biljka vene i prestane da cveta.

Ipak, stručnjaci tvrde da jednostavno rešenje možda već imate u kuhinji. Talog od kafe, koji većina ljudi baca nakon pripreme napitka, može pomoći mirnom ljiljanu da bude bujniji i zdraviji.

Zašto talog od kafe prija mirnom ljiljanu?

Iskorišćeni talog od kafe bogat je azotom — hranljivim sastojkom koji podstiče rast biljaka i održava listove zelenim i snažnim.

Osim toga, kafa blago povećava kiselost zemljišta, što posebno odgovara mirnim ljiljanima, jer najbolje uspevaju u blago kiselom supstratu.

Stručnjaci navode da talog može imati i dodatnu korist jer pomaže u odbijanju pojedinih štetočina i sitnih insekata.

Kako pravilno koristiti talog?

Postupak je veoma jednostavan. Jednu kašiku iskorišćenog taloga potrebno je pomešati sa hladnom vodom i sipati direktno u zemlju biljke.

Na taj način zemljište duže zadržava vlagu i hranljive materije, što može podstaći brži rast i cvetanje.

Greška koja može uništiti biljku

Iako kafa može pomoći biljci, stručnjaci upozoravaju da sa ovom metodom ne treba preterivati.

Previše taloga može učiniti zemlju previše kiselom i bogatom azotom, što može oštetiti koren i zaustaviti cvetanje.

Zbog toga se preporučuje da se ovaj trik koristi najviše jednom mesečno.

Važno je koristiti samo već iskorišćen talog od kafe. Sveža kafa sadrži veliku količinu kofeina koji može usporiti razvoj biljke i negativno uticati na koren.

Kako da mirni ljiljan bude zdrav i pun cvetova?

Pored povremenog dodavanja taloga od kafe, mirni ljiljan najbolje uspeva uz:

umereno zalivanje

indirektnu svetlost

veću vlažnost vazduha

redovno uklanjanje suvih listova

Uz pravilnu negu, ova biljka može dugo ostati zdrava i redovno razvijati svoje prepoznatljive bele cvetove.