Video je prikupio milione pregleda nakon što su korisnici društvenih mreža primetili veoma intiman detalj.

Dok je za većinu parova prosidba poseban i emotivan trenutak, za Makenzi Dejvis i njenog dečka Evana Aredonda, veridba se pretvorila u pravu internet senzaciju.

Makenzi je nedavno podelila video na TikToku kako njen dečko, sa kojim je u vezi tri godine, kleknuo na koleno i zaprosio je. Ali gledaocima nije promakao detalj koji se video ispod njegovih pantalona, pa je to postala glavna tema komentara.

Video sa 18 miliona pregleda

Par se upoznao dok su oboje bili na praksi u baletskoj kompaniji u Mičigenu. U početku su bili najbolji prijatelji, a vremenom se među njima razvila ljubav. Da bi ostali zajedno, čak su se dva puta selili u različite delove SAD.

U videu, snimljenom povodom treće godišnjice njihove veze, Evan ne krije svoje emocije i plače dok izjavljuje ljubav svojoj partnerki.

Video je pregledan oko 1,5 miliona puta na TikToku, dok je na Instagramu premašio 18 miliona pregleda. Reakcije su bile podeljene između onih koje je dirnula njegova iskrenost i onih koji nisu mogli da prestanu da se šale na račun detalja koje su uočili, a to je izbočina na njegovom šorcu - znak da ga je situacija baš uzbudila.

Ništa nisam primetio kad smo snimali video

Uprkos ogromnoj pažnji koju je dobio, Evan Aredondo nije dozvolio da ga komentari previše pogode.

U intervjuu za medije, rekao je da ni on ni njegova verenica nisu primetili kontroverzni detalj pre objavljivanja videa.

„Nismo imali pojma da će postati viralan“, rekao je Aredondo. „Makenzi ima pratioce i očekivali smo da će video dobro proći, ali ne ovoliko.“

Dok su se mnogi šalili na njegov račun, mnogi korisnici društvenih mreža su istakli da im se zapravo dopalo koliko je emotivan i zaljubljen.

„Ko ne bi voleo da ga drugi smatraju dobrim partnerom?“, rekao je. Dodao je da misli da je njegova otvorenost prema emocijama jedan od razloga zašto je video toliko odjeknuo. „Nisam mogao da zadržim suze, a siguran sam da ću plakati i na dan venčanja“, priznao je, prenosi news.com.au.

Što se tiče negativnih komentara i šala, kaže da ih ne shvata previše ozbiljno.

„Jedna stvar koju sam naučio je da šta god da radite, ljudi će uvek imati nešto negativno da kažu. Niko nije savršen, tako da će uvek biti kritika. Međutim, mislim da nam je ova viralna priča donela više dobrog nego lošeg“, zaključio je.

Komentari na mrežama ne prestaju

Kao i kod svake viralne objave, komentari su brzo počeli da se nižu.

„Muškarci koji iskreno pokazuju emocije su tako privlačni“, „Dosta mi je, plakala sam“, „Ako moj muškarac ne plače, ne želim ga“, „To je zelena zastava, devojko. Pobedila si“, neki su od komentara.

Naravno, bilo je i onih koji su celu situaciju pretvorili u šalu.

„Čestitam vam trojima“, napisala je jedna osoba. „Kada nekoga pozovete da izađete, obucite deblje pantalone. Primećeno“, našalila se druga korisnica. „Čak ti je i postavio šator da možeš duže da ostaneš na plaži“, dodala je treća.

Bilo je i komentara u kojima se tvrdi da to možda nije ono što su mnogi pomislili.

„Ljudi, uz svo dužno poštovanje, to je samo materijal. Mrežasta postava u kupaćim gaćama često tako izgleda“, napisala je jedna korisnica.

U svakom slučaju, dok planiraju svoje venčanje, Makenzi i Evan očigledno uživaju u pažnji koju su dobili. I njihova prosidba, iz razloga koje sigurno nisu očekivali, već je našla svoje mesto među najviralnijim ljubavnim pričama na TikToku i Instagramu.