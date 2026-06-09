Ljubitelji cveća često se suočavaju sa istim problemom tokom leta – biljke koje su u proleće bile bujne i pune cvetova počinju da slabe, sporije rastu i daju sve manje pupoljaka. Uprkos redovnom zalivanju i prihrani, rezultati ponekad izostaju, pa mnogi traže jednostavnija i prirodna rešenja.

Jedan od saveta koji se često prenosi među baštovanima jeste korišćenje običnog jajeta prilikom sadnje cveća u saksijama i žardinjerama. Iako neobično, ova metoda se opisuje kao način da se biljkama obezbedi dugotrajniji izvor hranljivih materija.

Kako funkcioniše metoda sa jajetom

Ideja je da se celo jaje stavi na dno saksije, prekrije slojem zemlje, a zatim posadi biljka. Vremenom se jaje razgrađuje i navodno oslobađa minerale koje biljka koristi za rast.

Tokom tog procesa u zemlji se mogu osloboditi kalcijum, fosfor i magnezijum – elementi koji učestvuju u razvoju korena, jačanju stabljike i formiranju cvetova.

Zagovornici ove metode tvrde da biljke poput muškatli, petunija, begonija i surfinija mogu imati bujniji rast i duže cvetanje zahvaljujući ovakvom „prirodnom đubrivu“.

Dodatne prirodne varijante

Osim celog jajeta, često se koriste i usitnjene ljuske jaja koje se mogu pomešati sa zemljom. Za razliku od celog jajeta, one se brže razgrađuju i lakše oslobađaju minerale.

Pominje se i upotreba vode u kojoj su kuvana jaja (bez soli) kao povremena blaga prihrana biljaka.

Napomena baštovanima

Iako se ova metoda često deli kao prirodan trik za bolji rast biljaka, stručnjaci ističu da efekti mogu biti ograničeni i sporiji u odnosu na standardna đubriva. Takođe, nepravilna primena može dovesti do neprijatnih mirisa ili pojave insekata u zemlji.

Zato se savetuje oprez i kombinovanje prirodnih metoda sa proverenom prihranom i redovnim održavanjem biljaka.