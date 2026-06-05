Kada se to dogodi, mnogi odmah pomisle da je problem kod internet provajdera ili da je potrebna zamena opreme. Međutim, stručnjaci ističu da se veliki broj ovakvih problema može rešiti veoma jednostavnim postupkom – restartovanjem Wi-Fi rutera.

Ruter je uređaj koji neprestano radi, često bez gašenja danima, nedeljama ili čak mesecima. Tokom tog perioda u njemu se mogu nagomilati privremeni procesi, greške i podaci koji utiču na stabilnost veze. Zbog toga uređaj može početi sporije da reaguje ili da povremeno gubi vezu sa internetom.

Restartovanjem rutera prekidaju se svi aktivni procesi i brišu privremene greške koje mogu da ometaju njegov rad. Nakon ponovnog uključivanja uređaj uspostavlja novu vezu sa mrežom, što često dovodi do stabilnijeg i bržeg interneta.

Najefikasniji način jeste da ruter potpuno isključite iz struje. Nakon toga sačekajte oko 30 sekundi, a zatim ga ponovo uključite. Ovaj postupak omogućava uređaju da prođe kroz kompletan ciklus gašenja i pokretanja, što može pomoći u otklanjanju manjih problema sa mrežom.

Stručnjaci navode da nema potrebe za svakodnevnim restartovanjem rutera. Za većinu korisnika dovoljno je povremeno ponovno pokretanje, naročito kada primete usporenje interneta, prekide veze ili probleme sa povezivanjem uređaja na mrežu.

Preporučuje se i povremeno testiranje brzine interneta kako biste proverili da li dobijate brzinu koju plaćate svom provajderu. Ako ni nakon nekoliko restartovanja problemi ne nestanu, uzrok može biti u mrežnim kablovima, samoj internet vezi ili nekoj drugoj mrežnoj opremi.

Mnogi moderni ruteri danas nude dodatne mogućnosti, poput daljinskog upravljanja preko mobilnih aplikacija. Neki modeli čak imaju opciju automatskog restartovanja u unapred određeno vreme, najčešće tokom noći kada internet koristi najmanji broj ukućana.

Važno je naglasiti i razliku između restartovanja i resetovanja rutera. Restart podrazumeva jednostavno gašenje i ponovno uključivanje uređaja, dok reset vraća ruter na fabrička podešavanja i briše sva prethodno sačuvana podešavanja mreže. Zbog toga se reset preporučuje samo kao poslednja opcija kada nijedno drugo rešenje ne daje rezultate.