Građani Netivota u Izraelu su u panici jurili da pronađu zaklon od rojeva pčela koji su iznenada "napali" grad.

Prema svedočenjima građana, na hiljade pčela se niotkud pojavilo na području oko popularnog tržnog centra i sletelo je na vozila, ali i zidove, zbog čega su građani u šoku uletali u lokale i zatvarali se.

Vlasnici radnji su brzo zatvarali vrata i prozore kako bi sprečili da pčele uđu unutra i šokirano su kroz izloge posmatrali nestvaran prizor.

"Izgledalo je kao na filmu. Odjednom su se stvorile i letele svud okolo. Ljudi su bežali strahujući od uboda", naveli su građani za lokalne izraelske medije.

Iako je ovo relativno neobičan događaj, stručnjaci objašnjavaju da se rojevi pčela mogu okupiti u velikom broju u određeno doba godine, posebno tokom prelaznih sezona, kada se košnica deli i pčele traže "novi dom".

Generalno, pčele nisu agresivne u ovoj fazi - ali preveliko približavanje ili uznemiravanje može dovesti do uboda.