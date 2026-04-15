Koliko daleko može da ide pokazivanje bogatstva i statusa – pitanje je koje se nedavno ponovo otvorilo na društvenim mrežama, nakon što su snimci jedne neobične sahrane privukli veliku pažnju javnosti i izazvali brojne reakcije.

Na njima se vidi prizor koji je mnoge šokirao. Umesto klasičnog ispraćaja u sanduku, jedan biznismen sahranjen je u svom luksuznom automobilu Mercedes-Benz S-Class, što je ceo događaj učinilo neobičnim i kontroverznim za javnost.

Na snimcima koji su se pojavili vidi se kako crni automobil biva uz pomoć dizalice spušten u grob, nakon čega je u potpunosti zatrpan zemljom.

Poslednja želja pokojnika

Automobil je, pored velike crvene trake, imao i personalizovanu registarsku oznaku „8888“, a bio je posebno prilagođen svom vlasniku.

Prema dostupnim informacijama, reč je o vozilu čija se vrednost procenjuje na oko 140.000 evra, a ovakva sahrana, kako se navodi, bila je poslednja želja pokojnika.

„Više ne važi ono – ne možeš ništa poneti u grob?“

Ispod viralnog snimka ubrzo su se nizali komentari korisnika, koji nisu krili šok, ali ni ironiju:

„Bizarno, koliko god može da bude bizarnije“, „Ovo će budućim generacijama biti prava misterija“, „Jesu li mu bar sipali gorivo?“, „Znači više ne važi ono ‘nećeš ništa poneti u grob’?“

Ovaj slučaj, koji je izazvao brojne reakcije širom sveta, privukao je pažnju i lokalnih vlasti, koje su najavile istragu i razmatranje mogućih mera kako bi se ovakve prakse ubuduće ograničile ili sprečile.