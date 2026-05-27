Nije svaki novčić evra iste vrednosti. Postoje greške u kovanju, nenamerni propusti koji među kolekcionarima mogu da dostignu značajnu cenu. Jedan takav primer je novčić od 1 evra iz Monaka.
Kako pišu nemački mediji, ovom konkretnom novčiću od 1 evra iz Monaka nedostaje ključni detalj u kovanju. Inače se godina kovanja (2007.) i rog izobilja (koji služi kao oznaka kovnice) nalaze ispod lika princa Alberta II.
Međutim, na 2.291 primerku ovog novčića od 1 evra rog izobilja ne postoji. Svako ko pronađe takav novčić u svom novčaniku može se smatrati pravim srećnikom, jer su kolekcionari spremni da za njega plate i do 500 evra, tvrdi Fenix magazin.
Greške koje povećavaju vrednost i do 650 evra
Ipak, amaterski kolekcionari ne bi trebalo previše da se nadaju da će zaista pronaći ovakav ili sličan primerak. Prema navodima Stručnog udruženja nemačke trgovine kovanicama, prave greške u kovanju retko dospevaju u opticaj.
Zanimljive mogu biti sledeće nepravilnosti:
- Rotacija matrice - ako je poleđina kovanice okrenuta naopako, njena vrednost može dostići i do 200 evra.
- Nepravilan blank - ako se, na primer, dizajn novčića od 2 evra iskuje na blanku za 1 evro, vrednost može porasti i do 650 evra.
- Efekat „prženog jajeta“ – kod kovanica od 1 i 2 evra unutrašnje jezgro može biti ovalno umesto okruglo, a takvi primerci mogu vredeti i do 100 evra.
Oprez sa internet oglasima za evro kovanice
Stručno udruženje posebno upozorava zainteresovane kupce i kolekcionare.
- Tržišne cene od nekoliko stotina hiljada ili čak miliona evra potpuno su nerealne kada je reč o greškama u kovanju - navodi se na njihovom zvaničnom sajtu.
Poseban oprez savetuje se kada su u pitanju internet oglasi sa preterano visokim cenama, upozoravaju nemački mediji.
Takođe, kovanice koje imaju uobičajene tragove habanja ili manje nepravilnosti u kovanju često se predstavljaju kao veoma vredne greške.
S obzirom na to da je do danas u Evropi iskovano više od 150 milijardi evro kovanica u opticaju, manja odstupanja su neizbežna - poručuju iz Bundesbanke.
Zbog toga su prave greške u kovanju izuzetno retke. Svako ko zaista poseduje novčić od 1 evra iz Monaka bez roga izobilja ima razlog za zadovoljstvo, iako ga to verovatno neće obogatiti.
Koji novčići od 1 evra su zanimljivi kolekcionarima?
Među najtraženijima su novčići od 1 evra iz Monaka, San Marina i Vatikana. Ove male države posebno privlače kolekcionare jer su njihove kovanice uglavnom dostupne u ograničenim količinama i lako se izdvajaju u kolekcijama.
Komentari (0)