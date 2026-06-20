Veterinari i stručnjaci upozoravaju da gojaznost kod mačaka može značajno uticati na njihov kvalitet života, ali i drastično skratiti njihov životni vek.

Za razliku od nekadašnjih mačaka koje su veći deo dana provodile napolju, u lovu i pokretu, današnji ljubimci uglavnom borave u stanovima. Život u zatvorenom prostoru često donosi manjak aktivnosti, dosadu i veću sklonost ka gojenju.

Zašto dolazi do gojaznosti kod mačaka?

Problem nastaje kada životinja kroz hranu unosi znatno više energije nego što uspe da potroši tokom dana. Prema procenama, ogroman procenat domaćih mačaka pati od viška telesne mase, dok je kod velikog broja njih razvijena i ozbiljna, klinička gojaznost.

Zdravstveni rizici: Višak kilograma nije samo estetski problem

Dodatni kilogrami kod ljubimaca nisu bezazleni. Gojazne mačke imaju drastično povećan rizik od razvoja brojnih hroničnih i akutnih oboljenja, među kojima su:

Dijabetes (šećerna bolest)

Bolesti srca i kardiovaskularnog sistema

Problemi sa zglobovima i artritis (zbog prevelikog opterećenja)

Respiratorne tegobe i otežano disanje

Poremećaji varenja i kožne bolesti

Određene vrste tumora

Naučna činjenica: Novija istraživanja pokazuju da višak masnog tkiva kod mačaka izaziva hronične upalne procese i promene u sastavu krvi, što direktno slabi prirodni imunitet i odbranu organizma od bolesti.

Kako sprečiti i lečiti gojaznost kod ljubimca?

Stručnjaci savetuju vlasnicima da preuzmu kontrolu nad težinom svoje mačke kroz dve ključne stavke:

1. Pravilna ishrana mačaka

Statistika pokazuje da mačke koje se pretežno hrane suvom hranom (briketima) češće imaju problem sa viškom kilograma u odnosu na one čija ishrana uključuje više vlažne hrane (kesice i konzerve). Vlažna hrana sadrži više vode i manje ugljenih hidrata, što pomaže u održavanju optimalne težine. Ključ je u kontroli porcija i izbegavanju stalno dostupne hrane u činiji.

2. Svakodnevna fizička aktivnost

Pošto mačke u stanu nemaju priliku za lov, vlasnici moraju postati njihovi animatori. Svakodnevna igra igračkama, laserima ili penjalicama pomoći će vašoj mački da potroši višak kalorija i ostane u formi.

Pravilno odabrani obroci, striktna kontrola porcija i redovna aktivnost najbolji su lek za dug i srećan život vašeg ljubimca.