Kako je ministarstvo ranije saopštilo, Oružane snage Ukrajine su u proteklih 24 sata izgubile do 95 ljudi i vojne opreme.

- Delujući u malim grupama od dva do tri, jurišni avioni čiste i stambene zgrade i privatne objekte ukrajinskih militanata koji još nisu pobegli iz grada - navodi se u saopštenju za štampu.

Operatori bespilotnih letelica prate borce, prate situaciju iz vazduha i snimaju situaciju.

- Da bi uništili podzemna skloništa, pripadnici ruskih Oružanih snaga koriste protivtenkovske mine TM-62 - pojasnilo je Ministarstvo odbrane.

Koordiniran rad svih jedinica omogućava da se neprijatelj dosledno istiskuje iz grada, naglasilo je ministarstvo.

Konstantinovka se nalazi na severu DNR, 55 kilometara od Donjecka. Igra ključnu ulogu u snabdevanju Oružanih snaga Ukrajine u aglomeraciji Kramatorsk-Slavjansk, gde se nalazi glavni tranzitni železnički čvor.