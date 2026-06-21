Tamara Danilović (17) sinoć je odukom stručnog žirija odnela pobedu u "Zvezdama Granda" . Njen mentor je bila Svetlana Ceca Ražnatović koja se sada oglasila nakon finala.

Naime, Ceca je na Instagramu čestitala Tamari kao i svom drugom kandidatu i nije krila ponos zbog učinka mlade Tamare.

- Četiri godine zaredom stojim ponosno u finalu sa svojim kandidatima na bini Zvezda Granda. Dragi moj Saša, sinoć si pokazao kako se peva. Divna moja Tamara, zasluženo prvo mesto od strane stručnog žirija. Čestitam svim finalistima, bili su 22. veličanstvenih. Bravo omladino, idemo dalje - napisala je Ceca na Instagramu.

Ko je Tamara Danilović?

Tamara je, inače, najmlađa takmičarka ove sezone i ima 17 godina. Nedavno je gostovala u emisiji "Ceca Show" kod Cece Ražnatović i tom prilikom je otkrila detalje o svom životu i porodici.

Ceca je tada poručila:

- Zapamtite ovo ime i ovo dete, dolazi iz fine kuće, biće pevačica, ali i slavna kreatorka uz to.

Tokom segmenta „Priča iza fotografije”, tada je prikazana slika Tamare sa njenim bratom, pa je Tamara podelila detalje o svojoj muzikalnoj porodici:

-Brat je stariji osam godina, on peva odlično. Svi u porodici pevamo osim mame, velika smo porodica. I sestre dobro pevaju, možda se prijave u Zvezde Granda. Brat se prijavio ove godine, ali je ispao.

Ima ozbiljno obrazovanje

Iako ima samo 17 godina i još uvek ide u srednju školu, Tamara ima ozbiljno muzičko obrazovanje. Pored pevanja, ona aktivno svira violinu i klavir što joj pruža veliku prednost u interpretaciji.

Rođena je u Futogu, nedavno je napunila 17 godina i tokom celog serijala je važila za jednu od najsmernijih, najvaspitanijih i najpovučenijih takmičarki van same scene.

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