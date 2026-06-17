Da li vam se nekada dogodilo da vaš pas bez očiglednog razloga reži na osobu koja deluje ljubazno i prijatno? Dok neki veruju da psi jednostavno osećaju nečije namere, ezoteričari tvrde da naši četvoronožni prijatelji mogu da primete mnogo više nego što ljudi vide golim okom.

Kroz istoriju, psi su u mnogim kulturama smatrani posebnim bićima. U starom Egiptu bog Anubis, čuvar sveta mrtvih, prikazivan je sa glavom šakala, dok su u slovenskim verovanjima psi važili za životinje koje prve osete prisustvo negativnih sila.

Šta psi navodno osećaju?

Prema ezoterijskim učenjima, svaka osoba ima energetsko polje ili auru koja odražava njeno emocionalno i psihičko stanje. Veruje se da psi mogu da registruju promene u toj energiji i reaguju na ljude koji nose nagomilan bes, zavist, agresiju ili negativne emocije.

Neki tvrde da životinje posebno burno reaguju na osobe koje često lažu, manipulišu drugima ili ostavljaju utisak jednog lica, dok u sebi kriju nešto sasvim drugo. Takav nesklad, prema ovom verovanju, psi prepoznaju mnogo brže nego ljudi.

Kada pas uporno izbegava jednu osobu

Ezoteričari savetuju da pažnju treba obratiti na ponavljajuće reakcije. Ako pas jednom zalaje ili zareži, razlog može biti strah, nepoznat miris ili trenutna nervoza osobe. Međutim, ako svaki put reaguje isto na istog čoveka, mnogi smatraju da to nije slučajnost.

Posebno je zanimljivo kada se takva reakcija poklopi sa osećajem nelagodnosti koji i sami imate nakon susreta sa tom osobom. Umor, nervoza ili neobjašnjiv osećaj nelagode često se navode kao znakovi da vam intuicija šalje upozorenje.

Naravno, stručnjaci za ponašanje pasa ističu da životinje prvenstveno reaguju na govor tela, ton glasa, mirise i prethodna iskustva. Ipak, među ljubiteljima ezoterije i dalje je popularno verovanje da psi ponekad vide ono što ljudima ostaje skriveno.