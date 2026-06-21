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Volodimir Zelenski upozorio da Rusija priprema novi masovni napad na Ukrajinu i pozvao građane da posebno prate vazdušne uzbune.

Ruske snage navođenim avio-bombama napale Zaporožje, pri čemu je poginulo pet ljudi, a 11 je povređeno.

U ruskom napadu na Poltavu povređeno devet osoba, među njima četvoro dece.

Ruska vojska izvela vazdušni udar na skladište dronova i komponenti za njihovu proizvodnju kod Harkova.

Ukrajinske snage gađale gasnu infrastrukturu na Krimu, most preko Geničeskog moreuza i druge vojne ciljeve na poluostrvu.

Ukrajina izvela napade i na ciljeve u Hersonskoj, Donjeckoj i Luganskoj oblasti.

Zelenski izjavio da očekuje nastavak pregovora sa Rusijom, ali da još nije poznat format budućih razgovora.

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U ruskom napadu na Poltavsku oblast poginule dve osobe, 14 povređeno

U ruskom napadu na Poltavsku oblast u Ukrajini tokom noći poginule su dve osobe a povređeno je 14 osoba, među kojima je šestoro dece, izjavio je danas šef Okružne vojne uprave te oblasti Vitalij Djakivnič. On je u objavi na Telegramu rekao da su meta ruskog napada bila dva preduzeća, prenosi Ukrinform.

Prema njegovim rečima, u ruskim udarima oštećene su poslovne zgrade, automobili i obližnji stambeni objekti. Djakivnič je kazao da je ruski napad izazvao i nestanak struje a da su na nekoliko lokacija u opštini Poltava izbili požari, koji su brzo ugašeni.

Eksplozije ponovo odjeknule u Sumiju

U gradu Sumi na severu Ukrajine su ponovo odjeknule eksplozije, preneo je ukrajinski javni servis „Suspilne“.

„U Sumiju su odjeknule dve eksplozije“, navodi se u objavi televizije na Telegramu.

Prema podacima onlajn mape ukrajinskog Ministarstva digitalne transformacije, u delu Sumske oblasti na snazi je vazdušna opasnost. Za sada nema zvaničnih informacija o eventualnoj šteti ili žrtvama.

Šire se snimci iz Kerča

Ukrajinski dronovi dugog dometa pogodili su veliko skladište goriva u Kerču, na Krimu, jednoj od strateški najosetljivijih oblasti na okupiranom poluostrvu.

Kerč se nalazi na istočnoj ivici Krima, odmah pored Krimskog mosta, glavne ruske transportne linije koja povezuje poluostrvo sa kopnenim delom Rusije.

Veruje se da skladište goriva u tom području podržava ruske vojne operacije širom južne Ukrajine, uključujući kopnene snage, vazdušna sredstva i jedinice Crnomorske flote.

U ruskim napadima na Dnjepropetrovsku oblast poginula žena, ranjeno devet osoba

U ruskim napadima tokom protekle noći na Dnjepropetrovsku oblast u Ukrajini poginula je žena (70) a ranjeno je devet ljudi, izjavio je danas šef Okružne vojne uprave te oblasti Aleksandar Ganža.

Ganža je u objavi na Telegramu rekao da su ruske trupe napale tokom protekle noći tri okruga Dnjepropetrovske oblasti više od 20 puta navođenim avio bombama, dronovima i artiljerijom, prenosi Ukrinform.

Prema njegovim rečima, u Nikopoljskom okrugu pogođena su naselja Nikopolj, Mirivska, Pokrovska, Červonogrigorivska i Marganetska, gde je poginula žena, a u napadima su oštećene stambene zgrade i privatne kuće, kao i automobili.

Porošenko se odrekao Ordena Belog orla, pozvao na smirivanje tenzija sa Poljskom

Lider ukrajinske opozicione stranke "Evropska solidarnost" i bivši predsednik te zemlje Petro Porošenko saopštio je danas da se odriče poljskog ordena Belog orla i pozvao na smirivanje tenzija u odnosima između Ukrajine i Poljske.

U izjavi objavljenoj na Fejsbuku, Porošenko je naveo da je odluku doneo nakon što, kako tvrdi, nije uspeo da ubedi predsednika Poljske Karola Navrockog da povuče odluku o oduzimanju istog odlikovanja aktuelnom predsedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom. Porošenko je napomenuo da smatra da je odluka poljskog predsednika Karola Navrockog pogrešna i nepravedna prema narodu Ukrajine.

"Nije slučajno što mu je (zamenik predsednika Saveta za bezbednost Rusije Dmitrij) Medvedev već čestitao. Kremlj uvek aplaudira svemu što slabi jedinstvo između Ukrajine i Poljske“, primetio je političar.

Sibiha zahvalio Poljacima na podršci Ukrajini i pozvao na sprečavanje eskalacije

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha zahvalio je građanima Poljske koji, kako je naveo, podržavaju Ukrajinu i protive se pogoršanju bilateralnih odnosa, uz poziv na sprečavanje daljeg zaoštravanja.

"Želim da zahvalim svakom poljskom građaninu koji je zauzeo jasan stav protiv eskalacije tenzija sa Ukrajinom. Potpuno smo posvećeni istom pristupu", napisao je on na društvenoj mreži X. Prema rečima ministra, mnogi Ukrajinci dele ista osećanja prema poljskom narodu, bez obzira na bilo kakve političke tenzije.

Zelenski: Rusija sprema za novi masovni napad na Ukrajinu

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je danas da su ruske snage pripremile novi masovni udar na ukrajinsku teritoriju i pozvao građane da večeras i u bliskoj budućnosti "obrate posebnu pažnju na vazdušne uzbune".

"Rusi su se pripremili za novi masovni udar. Molim vas, čuvajte se. Rusi ne zaustavljaju rat, iako su svi predlozi za ovo realni formati, mogućnosti su realne, sve je već dugo na njihovom stolu, i (ruski predsedsednik Vladimir) Putin mora da napravi izbor u korist diplomatije i normalnog mira", rekao je on.

U večernjem video obraćanju, Zelenski je naveo da je tokom dana već lansirano više od 200 jurišnih dronova na različite ukrajinske regione, uz napomenu da je deo njih oboren, ali da su zabeleženi i pogoci i žrtve, prenosi Suspilne.

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