U odnosima sa osobom koja ima izražene narcisoidne crte ličnosti, kontrola se često ne ispoljava otvoreno. Na početku takve osobe mogu delovati izuzetno pažljivo, harizmatično i posvećeno, ali stručnjaci upozoravaju da se iza tog ponašanja ponekad krije potreba za dominacijom i potvrdom sopstvene vrednosti.

Psihoterapeutkinja Erin Leonard objašnjava da osobe sa narcisoidnim osobinama često pokušavaju da osećaj sigurnosti pronađu kroz kontrolisanje odnosa, što može postepeno uticati na partnerovo samopouzdanje i osećaj nezavisnosti.

Promene ponašanja kao oblik kontrole

Jedan od najčešćih oblika emocionalne kontrole jeste postepena promena ponašanja. U početku odnosa partner može dobijati mnogo pažnje, podrške i bliskosti, da bi kasnije došlo do iznenadnog povlačenja, hladnoće ili distance.

Takve promene često dovode do nesigurnosti i pitanja da li je druga osoba uradila nešto pogrešno. Vremenom, partner može početi da prilagođava svoje ponašanje kako bi izbegao nove periode emotivnog zahlađenja.

Stručnjaci ističu da se tada pažnja pomera sa ličnih potreba na stalno „održavanje mira“ u vezi.

Osećaj gubitka lične kontrole

Drugi oblik kontrole može se odnositi na važne životne odluke, poput karijere, hobija, prijateljstava ili ličnih ciljeva.

Na prvi pogled, takvo ponašanje može delovati kao briga ili dobronameran savet, zbog čega ga je teško odmah prepoznati kao problematično.

Međutim, vremenom osoba može primetiti da sve više odluka donosi pod uticajem očekivanja partnera, uz osećaj da gubi sopstvenu autonomiju.

Zašto je važno prepoznati obrasce

Stručnjaci naglašavaju da je ključ u prepoznavanju obrazaca ponašanja, a ne pojedinačnih situacija. Zdrava veza podrazumeva ravnotežu, međusobno poštovanje i prostor za individualnost oba partnera.

Kada jedna osoba kontinuirano utiče na emocije, odluke i socijalne odnose druge osobe, odnos može postati neravnopravan.

Prepoznavanje takve dinamike može biti prvi korak ka vraćanju ličnih granica, samostalnosti i emocionalne stabilnosti u odnosima.