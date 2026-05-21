Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se novom porukom na Instagramu i otkrio šta mu daje snagu da svakodnevno nastavi borbu za Srbiju uprkos ogromnim pritiscima i izazovima.

Vučić je u kratkoj, ali snažnoj poruci istakao da upravo podrška naroda predstavlja ključ njegove istrajnosti i motivacije.

– Mudrost i ljubav našeg naroda daju mi veru i snagu da se borim za Srbiju – napisao je predsednik Vučić.

Njegova objava izazvala je veliki broj reakcija i komentara na društvenim mrežama, gde su mu građani pružili podršku i poručili da očekuju nastavak borbe za stabilnu i uspešnu Srbiju.

„Moramo više da radimo za budućnost Srbije“

Podsetimo, predsednik Vučić je nedavno u autorskom programskom tekstu govorio o izazovima koji očekuju Srbiju u narednom periodu i potrebi da cela zemlja radi više kako bi se očuvali mir, stabilnost i ekonomski razvoj.

Tom prilikom naglasio je da će upravo on prvi krenuti od sebe i uložiti maksimalan trud u borbi za budućnost države.

Vučić je više puta isticao da Srbiju očekuje težak period pun izazova, ali i da veruje u snagu države i naroda da zajednički prevaziđu sve prepreke.

„Borba za Srbiju nema cenu“

Predsednik je i ranije poručivao da neće odustati od politike razvoja Srbije, jačanja ekonomije i očuvanja nacionalnih interesa bez obzira na političke pritiske i napade kojima je izložen.

Njegova najnovija poruka mnogi su protumačili kao nastavak poziva na jedinstvo i zajednički rad za budućnost zemlje.