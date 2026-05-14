U viralnom videu mačka skoči na ogradu kreveca i uskače unutra.

Kada se približi uplakanoj bebi najpre je nežno lizne po glavi, a zatim se sklupča pored nje. Umirena beba počinje da se smeje, a roditelji koji su snimili video, ne mogu da sakriju oduševljenje.

Video je imao mnogo pregleda i oduševljenih komentara, mada su mnogi upozorili roditelje da budu oprezni - zbog mačjih šapica i kandži i zbog mogućih alergijskih reakcija.

Inače, sasvim je razumljivo da se mnogi budući i novi roditelji pitaju da li je bezbedno imati mačke u blizini bebe.. Novorođenče je posebno osetljivo, pa je važno preduzeti mere opreza i uvek nadzirati kontakt između mačke i bebe. Ipak, većina mačaka jednostavno ignoriše bebu i drži se podalje. Pre dolaska bebe, dobro je da mački postepeno ograničite pristup dečijoj sobi. Tako će lakše prihvatiti nova pravila i izbeći stres kada beba stigne. Takođe je važno da mački ne dozvolite da spava u krevecu, već da joj obezbedite druga, udobna mesta za odmor.

Generalno, mačke i bebe mogu bezbedno živeti zajedno uz odgovarajući oprez. Mačke obično nisu agresivne i najčešće se povlače ako se osećaju ugroženo. Ipak, sve interakcije treba pažljivo nadzirati, posebno kada beba počne da puzi i da se kreće. Iznenadni pokreti i glasni zvukovi mogu uplašiti mačku, pa postoji mali rizik od ogrebotina ako se ona oseća ugroženo. Zato je važno učiti dete da kasnije poštuje prostor životinje.

Mnogi roditelji brinu zbog alergija, ali je malo verovatno da će mačke izazvati alergije kod beba. Neka istraživanja čak pokazuju da deca koja odrastaju uz kućne ljubimce imaju manji rizik od alergija. Uz pravilne mere i nadzor, mačke i bebe mogu razviti siguran i blizak odnos, piše cats.uk.