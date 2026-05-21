Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je da odnosi Srbije i Rusije nisu „bratski“, kako se često predstavlja u delu međunarodne javnosti, ocenjujući da je reč više o percepciji nego o realnom stanju.



Ona je istakla da Srbija deli evropske vrednosti, da je jasno osudila rusku agresiju na Ukrajinu, ali da odluka o neuvođenju sankcija Moskvi proizlazi iz iskustva koje je Srbija imala tokom devedesetih godina.

„Pre svega, ne bih rekla da su to zaista bratski odnosi i mislim da su te navodno bliske veze više stvar percepcije i narativa koji, po mom mišljenju, ne pokazuje pravu sliku. Naravno, predsednik Aleksandar Vučić ima komunikaciju sa predsednikom Putinom, ali rekla bih da i neki drugi lideri Evropske unije imaju komunikaciju sa Putinom ili njegovom administracijom.

Ne mnogi, ali neki ipak odlaze, čak i danas, odnosno ove godine. Robert Fico je bio ove godine na Danu pobede, premijer Slovačke. Istina je da su to zemlje članice EU koje su najviše usklađene sa Rusijom. Ali Aleksandar Vučić je bio tamo povodom 80. godišnjice, dakle velike godišnjice, kako bi se obeležilo ono što se dogodilo pre 80 godina. On ove godine nije bio u Moskvi na Paradi pobede.

Ali, uz to, želela bih da kažem još dve stvari. Kao prvo, Srbija je stopostotno usklađena kada su u pitanju vrednosti. Jasno smo rekli da je ono što se dogodilo jasan čin agresije. Ono što se dogodilo predstavlja i jasno kršenje međunarodnog prava. Glasali smo zajedno sa našim partnerima iz EU u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija kako bismo osudili čin agresije. Glasali smo za izbacivanje Ruske Federacije iz Saveta za ljudska prava.

Dakle, kada su u pitanju vrednosti, mi smo 100 odsto usklađeni. Jedina stvar koju nismo uradili jeste da nismo uveli sankcije Ruskoj Federaciji. A ceo narativ i percepcija koja se nameće jeste gotovo takva da je, pošto je ceo svet postao veoma pojednostavljen i crno-beo, zanimljivo da kada ovo kažem u Briselu ljudi budu iznenađeni i pitaju: ‘Stvarno, vi ste osudili rusku agresiju na Ukrajinu?’ Mi kažemo: ‘Da.’ ‘Vi ste ti koji kažete da u potpunosti poštujete teritorijalni integritet Ukrajine?’ Kažem: ‘Da.’

Ali istovremeno, Ukrajina poštuje teritorijalni integritet Srbije. Ukrajina je jedna od zemalja koja nije priznala takozvano Kosovo. Tako da bih rekla da je percepcija jedno, a realnost drugo. Po mom mišljenju, jedini razlog zbog kog nismo uveli sankcije Ruskoj Federaciji jeste taj što smo i sami bili pod sankcijama devedesetih godina. Naš narod ne voli sankcije.

Rekla bih pre svega da način na koji se prema nama postupa podrazumeva da je EU prvenstveno evropska porodica naroda zasnovana na vrednostima. A kada su u pitanju vrednosti, mi smo usklađeni. Kada su u pitanju sankcije, mi nemamo tako veliku trgovinsku razmenu sa Rusijom. Ako razmislite o tome, mi imamo veću trgovinsku razmenu sa Bosnom i Hercegovinom nego sa Rusijom. Dakle, deluje značajno, ali je zapravo potpuno beznačajno.