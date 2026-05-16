Snimak ogromne sive Mejn Kun ženke postao je viralan nakon što su ljudi primetili da pored nje čak i veliki mužjaci deluju skoro kao mačići.

Vlasnica je jedva podiže

Uzgajivačnica JZ Maine Coons objavila je video u kojem vlasnica pokušava da drži džinovsku ženku u naručju.

Njeno gusto sivo-dimno krzno dodatno pojačava utisak veličine, pa mačka na snimku izgleda gotovo nestvarno.

Iako je vitkije građe od mužjaka, njena dužina i ukupna veličina potpuno su iznenadili ljubitelje mačaka.

Mužjaci obično budu mnogo veći

Kod Mejn Kun mačaka mužjaci su uglavnom znatno krupniji i teži od ženki, zbog čega je ova mačka privukla toliku pažnju.

Kada je vlasnica uporedila sivu ženku sa jednim narandžastim mužjakom iz kuće, razlika je bila očigledna:

mužjak je delovao snažnije i punije

ženka je bila duža i izduženija

ukupna veličina ženke ostavila je internet bez teksta

Koliko zapravo mogu da narastu Mejn Kun ženke?

Stručnjaci navode da odrasle ženke ove rase obično teže između 4,5 i 6,8 kilograma i dostižu visinu do oko 35 centimetara.

Međutim, sudeći prema viralnom snimku, ova mačka očigledno prelazi prosečne dimenzije i bez problema može da se poredi sa velikim mužjacima.

Mejn Kun mačke inače nastavljaju da rastu mnogo duže od većine drugih rasa i punu veličinu često dostižu tek između treće i pete godine života.

Internet ne prestaje da komentariše

Snimak ogromne mačke brzo je preplavio društvene mreže, a komentari ljudi uglavnom se svode na isto pitanje:

„Kako je moguće da je ovolika?“

Mnogi su pisali da više podseća na malog risa nego na kućnu mačku, dok su drugi priznali da nikada nisu videli toliku Mejn Kun ženku.