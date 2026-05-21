Tokom dana lokalno će biti kiše ili kratkotrajnih pljuskova, uz ređu pojavu grmljavine. Duvaće slab i umeren, povremeno i jak severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura kretaće se od 22 do 26 stepeni Celzijusa, stoji u novoj najavi RHMZ.

U petak i subotu (22–23.05.) zadržaće se promenljivo oblačno i nestabilno vreme. Na severu Vojvodine uglavnom će biti suvo, dok se u ostalim krajevima očekuju česta pojava kiše, pljuskova i grmljavine, koji lokalno mogu biti i izraženiji. Dnevne temperature biće u rasponu od 21 do 27 stepeni.

U nedelju (24.05.) i početkom naredne sedmice (od 25.05.) očekuje se postepeno toplije vreme, sa više sunčanih intervala i temperaturama od 25 do 30 stepeni. Ipak, kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom i dalje će biti mogući, uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

Vreme narednih dana

Prema dugoročnijoj prognozi, u narednim danima u regionu će dominirati promenljivo oblačno vreme uz sunčane intervale i lokalne pljuskove sa grmljavinom, posebno u brdsko-planinskim predelima gde bi u četvrtak i petak lokalno mogli biti i jači, objavio je meteorolog Marko Čubrilo.

Uz pretežno severno strujanje vazduha, za sada nema uslova za jače otopljenje, pa će se maksimalne temperature kretati od oko 21 stepen na istoku do 27 na zapadu regiona. Noći će biti relativno sveže, uglavnom od 6 do 15 stepeni Celzijusa.

Od 27.05. do oko 30.05. očekuje se stabilnije i umereno toplo vreme uz ređu pojavu pljuskova i maksimalne temperature od 23 do 28 stepeni. Temperature oko ili iznad 30 stepeni za sada se očekuju samo u zaleđu Jadrana.

Vreme početkom juna

Početkom juna i dalje postoji signal za novo osveženje uz češću pojavu pljuskova.

Meteorolog Marko Čubrilo navodi da se u javnosti već preteruje sa senzacionalističkim tumačenjima sezonskih modela i najavama ekstremnog leta. Kako ističe, El Ninjo je prirodni klimatski fenomen koji se definiše tek nakon višemesečnog odstupanja temperature površine Pacifika, a njegov uticaj na Evropu zavisi od složenih atmosferskih veza, a ne od jednog faktora.

Dodaje i da su ekstremne vremenske pojave moguće i u godinama bez El Ninja, uključujući oluje, suše i toplotne talase, dok je ovaj fenomen prirodan deo klimatskog sistema.

U narednim danima, zaključuje, u regionu ostaje promenljivo vreme bez vrućina, dok se jače otopljenje očekuje u zapadnoj i jugozapadnoj Evropi.