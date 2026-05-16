Evropa večeras bira pobednika jubilarne 70. Evrovizije. U velikom finalu takmiči se 25 država, a samo jedna će odneti pobedu.
Srpski predstavnik, bend "Lavina", nastupa deveti po redu, dok program ovog muzičkog spektakla počinje u 21 čas, uz direktan prenos na RTS 1.
Večerašnji program otvoriće prošlogodišnji pobednik Džej Džej performansom "The Queen of the Night".
Nakon zvaničnog dela i zatvaranja linija za glasanje, uslediće revijalni nastupi.
Povodom 70 godina takmičenja, na sceni će se pojaviti i muzičke legende: Verka Serduchka, Alexander Rybak, Ruslana, "Lordi" i Helena Paparizu.
Neposredno pred proglašenje pobednika, austrijski producent i di-džej Parov Stelar, zajedno sa nekadašnjim predstavnikom Austrije Cezarom Sampsonom, izvešće vizuelno-muzički omaž Beču.
Glasanje počinje pre izvođenja prve takmičarske kompozicije, traje tokom svih nastupa i završava se 40 minuta nakon poslednje numere.
Iz Srbije je moguće glasati putem SMS poruka, kao i onlajn na sajtu www.esc.vote, a svaki gledalac može glasati najviše deset puta.
Publiku u dvorani i pred malim ekranima kroz program finala vodiće Viktorija Svarovski i Mihael Ostrovski, kao i tokom obe polufinalne večeri.
Jedno je sigurno, spoj muzike, scenskog spektakla i vrhunske produkcije čini finale u Beču jednim od najiščekivanijih i najneizvesnijih u novijoj istoriji takmičenja.
Šta predviđaju kladionice?
Samo nekoliko sati pred finale, evrovizijske kladionice već daju jasne prognoze mogućeg pobednika.
Prvo mesto i dalje drži Finska, dok je Grčka pala sa drugog na četvrto mesto, iza Australije i Bugarske.
Kada je reč o regionu, najbolje plasirana je Rumunija na šestoj poziciji.
Srpski predstavnici, prema predviđanjima kladionica, nalaze se na 21. mestu.
