Evropa večeras bira pobednika jubilarne 70. Evrovizije. U velikom finalu takmiči se 25 država, a samo jedna će odneti pobedu.

Srpski predstavnik, bend "Lavina", nastupa deveti po redu, dok program ovog muzičkog spektakla počinje u 21 čas, uz direktan prenos na RTS 1.

Večerašnji program otvoriće prošlogodišnji pobednik Džej Džej performansom "The Queen of the Night".

Nakon zvaničnog dela i zatvaranja linija za glasanje, uslediće revijalni nastupi.

Povodom 70 godina takmičenja, na sceni će se pojaviti i muzičke legende: Verka Serduchka, Alexander Rybak, Ruslana, "Lordi" i Helena Paparizu.

Neposredno pred proglašenje pobednika, austrijski producent i di-džej Parov Stelar, zajedno sa nekadašnjim predstavnikom Austrije Cezarom Sampsonom, izvešće vizuelno-muzički omaž Beču.

Glasanje počinje pre izvođenja prve takmičarske kompozicije, traje tokom svih nastupa i završava se 40 minuta nakon poslednje numere.

Iz Srbije je moguće glasati putem SMS poruka, kao i onlajn na sajtu www.esc.vote, a svaki gledalac može glasati najviše deset puta.

Publiku u dvorani i pred malim ekranima kroz program finala vodiće Viktorija Svarovski i Mihael Ostrovski, kao i tokom obe polufinalne večeri.

Jedno je sigurno, spoj muzike, scenskog spektakla i vrhunske produkcije čini finale u Beču jednim od najiščekivanijih i najneizvesnijih u novijoj istoriji takmičenja.

Šta predviđaju kladionice?

Samo nekoliko sati pred finale, evrovizijske kladionice već daju jasne prognoze mogućeg pobednika.

Prvo mesto i dalje drži Finska, dok je Grčka pala sa drugog na četvrto mesto, iza Australije i Bugarske.

Kada je reč o regionu, najbolje plasirana je Rumunija na šestoj poziciji.

Srpski predstavnici, prema predviđanjima kladionica, nalaze se na 21. mestu.