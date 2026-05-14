Još jedan muškarac uhapšen je u sklopu potrage za nestalim Aleksandrom Nešovićem zvanim Baja.

Treći kome su tokom ove potrage stavljene lisice na ruke je N. L. (50), vlasnik restorana na Senjaku u kome su pronađene čaure i tragovi krvi.

- U nastavku akcije na rasvetljavanju svih okolnosti pod kojima je 12. maja 2026. godine nestao A. N, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS uhapsili su N. L. (50), vlasnika lokala na Senjaku u kojem je poslednji put viđen A. N. - navodi se u saopštenju MUP-a Srbije i Višeg javnog tužilaštva.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela Pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela i Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca.

Podsetimo, ranije danas uhapšeni su S. V. i M. S. zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela Teško ubistvo u pokušaju, Nedozvoljeno nošenje oružja i Izazivanje opšte opasnosti. Više o tome pročitajte OVDE.

Aleksandar Nešović Baja je ranije povezivan sa kriminalnom grupom sa Novog Beograda, čiji je vođa bio Dejan Stojanović Keka.

Alo/Kurir

BONUS VIDEO