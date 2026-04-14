St. Regis - ako planirate da odsednete na visokoj nozi, a pritom vam cena nije problem, isplati se dati priliku ovom hotelu, izgrađenom u luksuznom delu poznatom kao Beograd na vodi. Jasno je da hotel ima i wellness, kao i unutrašnji bazen, a noćenje s doručkom za dve osobe izaći će vas oko 750 evra. Za to ćete dobiti sobu od 40 kvadrata, pa očito komfora ovde ne nedostaje.

Hilton - znate kako neki veliki hotelski lanci drže priličan renome? E pa, jedan od njih je svakako i Hilton. Beogradski se smestio na Vračaru, a značajan adut u toplo vreme svakako mu je i bar na krovu. Noćenje s doručkom za dvoje stajaće vas 430 evra.

Moskva - u strogom centru, na Terazijama, smestio se ovaj kultni hotel. Kažem kultni, jer još uvek je impresivno arhitektonsko zdanje, a otvoren je pradavne 1908. godine, tako da je ‚preživeo‘ mnoge režime i vladare.

U njemu su noćili i mnogi poznati poput Ajnštajna, Tesle, Hičkoka, Polanskog… Da ne dužim više, dvokrevetna soba s doručkom stoji 349 evra.

Public House - iako naziv može implicirati nešto sasvim drugo, ovaj hotel mogu preporučiti iz prve ruke jer upravo smo u njemu odseli prošlog leta kad smo bili na Gunsima. Lokacijski je dobro smešten, a do najstrožeg centra ima 15-20 minuta hodanja. Sobe su velike, prijatne i uredne, ima i parking, a fin, dobar i raznovrstan je i doručak.

Restorani

Tri šešira - ovo je klasik, smešten u Skadarliji. Doslovno radi "oduvek", a kuhinja je samim tim tradicionalna. Mesa ima u izobilju, a uveče atmosferu obično dodatno ‚zapale‘ razni tamburaši, gudači i slični. Prvi put kad sam bio u prestonici Srbije, tamo sam morao da odem. Pljeskavice, ćevapi i slično stajaće vas od 10 do 15 evra.

Lorenzo & Kakalamba - Jao, jao, ako su "Tri šešira" primer tradicionalnog restorana, Lorenzo & Kakalamba je sve samo ne to. Na meniju prevladavaju italijanska i srpska jela, a tu su i neki internacionalni klasici. Kad jednom tu uđete, nećete znati gde pre da pogledate, s obzirom na prilično ‚šašavo‘ i originalno uređenje. Preporuka - ako još drže tatarski biftek, naručite ga. Davnih dana kad sam imao priliku da ga probam na tom mestu, nosio je prefiks "ubistveni", a uskoro sam saznao i zašto. Naime, posluže ga u obliku pištolja. Kako je puno jela tako je i puno cena, a biftek recimo košta 30 evra, lazanje 12 evra…

Langouste - ako ste odseli u St. Regisu i ide vam se na neki fine dining, gde ćete isprobavati hranu u sledovima i s ljubljivati je s vinima, onda je ovo mesto za vas. Posebna pažnja se pridaje sezonskim namirnicama, a moguće je naručiti mesni ili riblji meni. I jedan i drugi sadrže pet sledova i košaju oko 100 evra.

Za dodatnih 50 evra više, u ponudi je i Langouste meni koji kombinuje mesne i riblje specijalitete. Moguće su i narudžbe a la carte, a tu onda imate jastoga, škampe, tartufe…

Beton hala - U ovom kompleksu nalazi se više restorana, a zastupljene su razne kuhinje. Ambar pravi tradicionalna jela s modernim šmekom, Toro Latin Gastrobar pretpostavljate šta je, a lično sam imao priliku da posetim samo restoran Sakura koji služi azijske specijalitete. I to, bez greške.

Kultura

Kalemegdan - ova tvrđava mesto je za koje ne treba platiti ulaznicu, osim ako ne želite da posetite Vojni muzej koji se nalazi u njoj. S Kalemegdana puca pogled na ušće i na dlanu vidite kako se spajaju Sava i Dunav, a sve to gleda i Pobednik, visoki kip koji je izradio Ivan Meštrović.

Muzej Nikole Tesle - ovaj muzej koji se smestio u blizini gigantskog Hrama Svetog Save možda je i najpopularniji beogradski muzej. S obzirom na brojne interaktivne sadržaje, u njega rado zalaze i deca. Ulaznica je prilično povoljna, pa tako ona za vođenu turu košta oko tri i po evra.