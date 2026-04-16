Prema navodima policije, osumnjičeni je zajedno sa pomagačem manipulisao uređajem za plaćanje, tako što je višestruko uvećao iznos računa. Umesto uobičajenih 10 reala (oko 1,5 evra), turisti je naplaćeno čak 10.000 reala, odnosno oko 1.480 evra.

Sve više sličnih prevara

Ovakvi slučajevi nisu izolovani. U poslednje vreme zabeleženo je više sličnih prevara na plažama u Riju. Tako su dvojica turista iz Argentine prevarena za oko 7.000 reala za dve porcije açaija, dok je jedan posetilac iz Kolumbije platio oko 2.500 reala za koktel caipirinhu.

Posebno je odjeknuo slučaj argentinske turistkinje koja je za kukuruz, koji inače košta svega nekoliko evra, na kraju platila skoro 3.000 evra. Kako je kasnije izjavila, nije razumela iznos prikazan na uređaju jer ne govori portugalski jezik.

Šefica turističke policije u Riju, Patricia Alemany, poručila je da vlasti intenzivno rade na suzbijanju ovakvih prevara na plažama Kopakabana i Ipanema. Kao jedan od glavnih problema navela je nedovoljnu kontrolu i nadzor.

Rekordan broj turista uprkos problemima

Uprkos incidentima, većina turista nema neprijatna iskustva, a Brazil beleži rekordne dolaske. Veliku ulogu u tome imaju i veliki događaji, poput koncerata na otvorenom – među njima i nastup Lady Gaga koji je privukao više od dva miliona ljudi, dok se uskoro očekuje i koncert Shakira.

Prema podacima turističke organizacije Embratur, Brazil je prošle godine posetilo rekordnih devet miliona turista. Bivši direktor organizacije, Marcelo Freixo, ističe da je razlog za to i povećana potreba za putovanjima nakon pandemije, ali i želja ljudi da se opuste u vreme globalnih kriza.

Značajan broj turista dolazi iz Argentine, gde su ekonomske reforme predsednika Javier Milei povećale kupovnu moć dela stanovništva.

Ipak, najnoviji slučajevi jasno upozoravaju da je na popularnim turističkim destinacijama i dalje neophodan oprez prilikom plaćanja, piše Dnevno.