Iza njihovog mirnog i povučenog ponašanja često se kriju suptilni signali koji ukazuju na to da im je potrebno više društva i mentalne stimulacije.

Znaci da mački nedostaje pažnja i društvo

Jedan od prvih pokazatelja je način na koji vas mačka dočekuje kada se vratite kući. Ako vas uporno čeka kod vrata ili odmah prilazi tražeći kontakt, to može značiti da joj nedostaje vaša pažnja – naročito ako to nije deo njene uobičajene rutine.

Takođe, mačka koja vas stalno prati po stanu često pokušava da ostvari dodatnu bliskost. Ako ste joj jedini izvor društva, sasvim je prirodno da želi da bude uz vas što je više moguće.

Promene u ponašanju koje ne treba ignorisati

Pojačano spavanje i manjak energije mogu biti znak dosade ili lošeg raspoloženja, ali je važno najpre isključiti zdravstvene probleme. Slično važi i za gubitak apetita, koji može ukazivati i na fizičke i na emocionalne tegobe.

Gubitak interesovanja za igru i omiljene aktivnosti često se javlja nakon promena u okruženju, kao što su selidba, duže odsustvo vlasnika ili dolazak nove osobe ili ljubimca u dom.

Kako mačka traži pažnju

Često mjaukanje jedan je od najjasnijih znakova da mačka traži pažnju. U nekim slučajevima, ako nema dovoljno stimulacije, može doći i do destruktivnog ponašanja poput grebanja nameštaja ili obaranja predmeta.

U ređim situacijama, dugotrajan stres može dovesti i do zdravstvenih problema, zbog čega je važno obratiti pažnju na sve promene i po potrebi se konsultovati sa veterinarom.

Kako pomoći usamljenoj mački

Najjednostavniji način da pomognete svom ljubimcu jeste da mu posvetite više kvalitetnog vremena. Igra, maženje ili čak mirno prisustvo u istoj prostoriji može značajno poboljšati raspoloženje mačke.

Uvođenje novih igračaka, održavanje rutine i obogaćivanje prostora mogu smanjiti osećaj dosade i usamljenosti.

Da li druga mačka može biti rešenje?

U nekim slučajevima, posebno kod mlađih i aktivnih mačaka, društvo druge mačke može biti korisno. Zajednička igra i interakcija pomažu im da ispune potrebu za druženjem.

Ipak, starije mačke teže prihvataju promene, pa uvođenje novog ljubimca treba pažljivo planirati kako bi se izbegao dodatni stres.

Mačke možda deluju samostalno, ali im je pažnja i dalje potrebna. Prepoznavanjem znakova usamljenosti i malim promenama u svakodnevnoj rutini možete značajno poboljšati kvalitet života svog ljubimca.