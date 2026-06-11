Na jednoj farmi u američkoj saveznoj državi Njujork početkom osamdesetih godina sasvim slučajno je nastala ova vrsta mačaka.

Sve je počelo 1983. godine, kada je mačka vlasnice Dženet Čifari na svet donela mačiće, a među njima se izdvojilo jedno sa neobičnim, bogatim čokoladnosmeđim krznom. Njegov izgled je odmah privukao pažnju, pa je vlasnica odlučila da nastavi sa uzgojem mačaka koje imaju slične osobine.

Tako je postepeno formirana rasa koja je ime dobila po Njujorku, mestu nastanka, i karakterističnoj boji dlake.

Ono što ovu mačku čini posebnom jeste upravo njeno krzno – duboka smeđa nijansa koja je izuzetno retka kod mačaka, a kod pojedinih primeraka može se javiti i blaga lavanda boja. Dlaka je srednje duga do duga, svilenkasta i često formira bogatu “grivu” oko vrata, zbog čega mačka deluje elegantno i gotovo aristokratski, naročito na sunčevoj svetlosti.

Ipak, njen izgled nije jedino što je izdvaja. Jork čokoladna mačka poznata je po izuzetno privrženom i društvenom karakteru. Vezuje se za ljude, prati ih po kući i rado učestvuje u svakodnevnim aktivnostima. Iako često ima jednu omiljenu osobu, pokazuje naklonost prema celoj porodici. Zbog strpljenja i razigranosti, smatra se dobrom opcijom za domove sa decom, a uglavnom se dobro slaže i sa drugim mačkama i psima.

Ova rasa je i inteligentna i radoznala – voli da istražuje, “prčka” po ormarima i učestvuje u interaktivnim igrama. Njena radoznalost često dovodi do toga da vlasnici pronađu mačku na mestima gde je nisu očekivali.

I pored pitomog karaktera, zadržala je izražen lovački instinkt. Brza je, okretna i uživa u igrama koje podsećaju na lov, pa su igračke poput loptica i štapova sa perjem idealne za njenu aktivnost.

Kada je reč o nezi, njena dlaka zahteva redovno četkanje kako bi ostala sjajna i bez čvorova, ali se relativno lako održava u poređenju sa nekim drugim dugodlakim rasama. Redovna nega pomaže i u smanjenju linjanja u domu.

Jork čokoladna mačka se smatra i prilično zdravom rasom, jer potiče od prirodne populacije domaćih mačaka i nije poznata po velikom broju naslednih bolesti. Ipak, kao i kod svih mačaka, važni su pravilna ishrana, održavanje idealne težine i redovni pregledi kod veterinara, piše petmd.

Spoj neobičnog izgleda, inteligencije i blage naravi čini ovu mačku posebno privlačnom. Iako je retka i vizuelno upečatljiva, najčešće osvaja vlasnike svojom toplinom i privrženošću, zbog čega se smatra jednim od skrivenih dragulja među rasama mačaka.