Mačke su izuzetno osetljiva i intuitivna bića, a njihovo ponašanje često odražava način na koji se ophodimo prema njima. Nepravilna briga o mačkama može dovesti do anksioznosti, stresa, pa čak i destruktivnog ponašanja.
U nastavku saznajte koje su najčešće greške vlasnika mačaka i kako da ih izbegnete kako biste obezbedili srećnog i zdravog ljubimca.
Nekvalitetna ishrana mačaka
Jedna od osnovnih stvari kada je u pitanju pravilna nega mačaka jeste kvalitetna ishrana. Mačkama su neophodni životinjski proteini kako bi održale zdravlje, energiju i sjajnu dlaku.
Jeftina i nekvalitetna hrana često sadrži veštačke dodatke, boje i arome koje mogu negativno uticati na zdravlje mačke. Dugoročno, loša ishrana može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema.
Pušenje u blizini mačke
Pasivno pušenje može imati ozbiljne posledice po zdravlje mačaka. Dim cigareta utiče na respiratorni sistem i povećava rizik od bolesti, uključujući i karcinom.
Ako ste pušač, preporučuje se da obezbedite prostor bez dima gde vaša mačka može boraviti i biti zaštićena od štetnih uticaja.
Ostavljanje mačke u mraku
Iako mačke imaju sposobnost snalaženja u mraku, dugotrajno boravljenje u potpuno mračnim prostorijama može izazvati stres i osećaj nesigurnosti.
Kako biste izbegli anksioznost kod mačke, preporučuje se da uvek ostavite makar blago osvetljenje kada niste kod kuće.
Nedostatak igre i aktivnosti
Mačkama je neophodna svakodnevna fizička i mentalna stimulacija. Nedostatak igre može dovesti do dosade, frustracije i destruktivnog ponašanja.
Obezbedite svom ljubimcu igračke, grebalice i prostor za penjanje kako bi zadovoljila svoje prirodne instinkte.
Ograničavanje kretanja i boravka napolju
Mačke su po prirodi radoznale i imaju potrebu za istraživanjem okoline. Potpuno ograničavanje izlaska može izazvati frustraciju i stres.
Ukoliko imate mogućnosti, omogućite mački bezbedan izlazak napolje. Ako živite u stanu, možete koristiti zaštitne mreže, specijalne platforme ili povodac za mačke kako biste joj pružili kontakt sa spoljnim svetom.
Kako sprečiti stres i anksioznost kod mačaka
Briga o mački podrazumeva više od hrane i skloništa – uključuje i razumevanje njenog ponašanja i potreba. Pravilna ishrana, bezbedno okruženje i dovoljno pažnje ključ su za srećnog i zdravog ljubimca.
Ako izbegnete ove česte greške, vaša mačka će biti opuštena, zadovoljna i dugoročno zdravija.
